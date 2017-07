Serie B - Il Bari riabbraccia Floro Flores, Ganz tra Pescara e Palermo

Entra sempre più nel vivo il mercato di Serie B. In questo inizio di settimana è il Bari ad essere protagonista visto che il club pugliese potrà riabbracciare Floro Flores. L'attaccante torna in biancorosso, dopo l'esperienza della passata stagione, con ingaggio dimezzato: il giocatore arriverà tra mercoledì e giovedì, dal Chievo, con la formula del prestito con diritto di riscatto in caso di promozione in Serie A. Inoltre, il DS Sogliano ha chiuso anche per Capradossi che, come Floro Flores, torna dopo l'esperienza della passata stagione.

Inizia a muoversi concretamente il Palermo che, dopo gli acquisti di Ingenieri e Coronado, punta ora sul centrocampo dove la prima scelta si chiama Fossati. In avanti come esterni offensivi piacciono Falco e Rolando. Prosegue invece la lotta con il Pescara per Ganz con i rosanero che offrono 2 milioni alla Juventus mentre il club Abruzzese é fermo alla prima offerta di 1,7 milioni per l'acquisto a titolo definitivo. Decisiva sarà la volontà del giocatore che, comunque, ha già un accordo verbale con il Pescara. Il Frosinone, intanto, riprende a titolo definitivo Maiello del Napoli. Davanti potrebbe arrivare un’altra punta tra Citro (Trapani) e Morosini (Genoa) nel caso in cui non dovesse arrivare Ciano. Già perché l'attaccante, nelle scorse ore, sembrava ad un passo dal club ciociaro, ma secondo TMW il Parma nella giornata di ieri ha presentato un'offerta migliore al Cesena. Da segnalare, inoltre, l'inserimento last minute del Benevento. Nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva da parte del giocatore del Cesena.

Tengono banco i portieri per le formazioni campane: la Salernitana ha bloccato Vigorito del Vicenza e l'affare si farà mentre l’Avellino é molto vicino a chiudere per Pigliacelli del Pescara,il quale l'anno scorso era in forza al Trapani. Vivace anche il Perugia che sta per chiudere per il portiere Brignoli e l'attaccante Cerri dalla Juventus. Come già detto in precedenza, molto attivo il Parma che in caso di non arrivo di Ciano potrebbe puntare tutto su Caputo con Piccolo ad un passo. Il club Emiliano segue anche Di Gaudio e Leandrinho. Se per il primo ancora ci sono stati contatti con il Carpi, per il secondo il club Emiliano sta accelerando tanto che il Ds degli emiliani Daniele Faggiano ha rilasciato queste dichiarazioni a Radio Crc: "Stiamo parlando con il suo procuratore ma non è ancora fatta, ci vorrà del tempo, non penso che chiuderemo in settimana”. Sul talento Brasiliano c'è anche il Verona.