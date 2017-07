Benevento, è fatta per Antei. Il prossimo colpo sarà Cataldi?

Fonte foto: Getty Image

Inizia a prendere forma il nuovo Benevento che affronterà il suo primo storico campionato di Serie A. Dopo aver acquistato l'attaccante Massimo Coda, che ha giocato l'ultimo torneo di B con la maglia della Salernitana, e definito gli ingaggi di Vid Belec e Gaetano Letizia dal Carpi, il Benevento aggiunge un ulteriore tassello nella propria retroguardia. E' fatta per Luca Antei, difensore di scuola Roma che ha disputato l'ultima stagione con la maglia del Sassuolo. Il centrale difensivo ha già accettato di buon grado la destinazione, e nelle prossime ore arriverà l'ufficialità dell'operazione. Con il Sassuolo è stata trovata un’intesa di massima: il centrale rinnoverà il proprio contratto (attualmente in scadenza) e verrà poi girato in prestito con obbligo di riscatto, che scatterà in caso di salvezza dei giallorossi.

Verrà rinforzato anche il centrocampo, ed il direttore sportivo Salvatore Di Somma ha intavolato più di una trattativa, ma al momento, il calciatore che appare più vicino a raggiungere la città campana sembra essere Danilo Cataldi, il quale, dopo aver vissuto l'ultima parte della scorsa stagione in prestito al Genoa, potrebbe rivivere lo stesso 'film' e quindi essere girato nuovamente a titolo temporaneo, dalle parti del Santa Colomba - Ciro Vigorito. Il classe 1994 piace molto al club sannita, e nel breve le parti si incontreranno per capire quali siano i margini per poter portare avanti la trattativa che al momento pare già ben avviata. D'altronde, tutto sarà facilitato dal fatto che Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, sembra non puntare su di lui ed inoltre il centrocampista ha rotto con una parte della tifoseria laziale.

Danilo Cataldi con la maglia del Genoa. Fonte: Getty Images

Intanto, è stato stilato il calendario delle amichevoli che il Benevento soterrà durante il ritiro estivo: a Sestola, durante la prima parte, 'gli stregoni' scenderanno in campo solamente il 16 contro la formazione dilettante del Farogaggio, mentre a Riscone di Brunico, sede della seconda parte del ritiro pre campionato, la comitiva di Marco Baroni sarà impegnata il 25 luglio contro l'Al Hilan Saudi ed il 30 luglio contro l'Eintracht Francoforte.