Spal - Paloschi ad un passo

Inizia a vivacizzarsi il mercato della Spal perché, dopo gli acquisti di Oikonomou e Rizzo, il club emiliano é vicinissimo a chiudere per Alberto Paloschi, attaccante che l'anno scorso ha trovato pochissimo spazio nell'Atalanta di Gasperini.

Secondo TMW, infatti, il club estense avrebbe raggiunto ieri sera un accordo con i bergamaschi per il prestito oneroso del giocatore a 4 milioni di euro. Ora resta solo da limare qualche dettaglio con il giocatore, ma risulta che questa intesa sia in tasca da tempo, visto che sono stati lo stesso Paloschi e il suo agente Tullio Tinti a far saltare il già raggiunto ok tra Atalanta e Chievo, preferendo l’opzione Spal. Le prossime ore, dunque, potrebbero essere quelle decisive per l'annuncio ufficiale, salvo altri colpi di scena.

Il club neo-promosso in Serie A guarda anche al centrocampo, Viviani dovrebbe essere annunciato a breve mentre, sui taccuini dei dirigenti, è spuntato il nome di Alberto Aquilani che nella passata stagione ha giocato nel Pescara e a Sassuolo. Operazioni anche internazionali, come riportano le fonti vicine al club, il DS Vagnati è volato a Stoccolma per far firmare il centrale finlandese Sauli Vaisanen, dell’Aik Solna. C’è anche l’ok del Malmoe per il terzino sinistro Pa Konate: il via libera arriverà dopo la doppia gara con i macedoni del Vardar per i preliminari di Champions.