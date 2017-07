Serie B: Ternana a mille, si muovono Bari e Foggia. Colpo Coronado per il Palermo

Source photo: corrieredellosport.it

La Puglia s'è desta, con Bari e Foggia freneticamente impegnate a piazzare colpi importanti e di spessore. Partiamo dai biancorossi, che hanno prelevato Massimiliano Busellato dalla Salernitana. Centrocampista duttile e muscolare, l'ex Cittadella firma un triennale, portando con se esperienza e voglia di fare. Centrale naturale, il classe '93 può anche essere impiegato come mediano, ruolo perfetto per il 4-3-3 di Fabio Grosso. Al Foggia, invece, approda Manuel Milinkovic, esterno offensivo che ha all'attivo presenze con le maglie di Ternana, Salernitana e Lanciano. Di proprietà del Genoa, l'esterno proverà a giocare con continuità, contribuendo alla salvezza dei suoi.

Nonostante gli stravolgimenti societari e le ultime notizie riguardanti Zamparini, indagato tra le altre cose per falso in bilancio, piazza un colpo importante il Palermo, che strappa Igor Coronado alla concorrenza di molte big. Affatto deciso a continuare con il Trapani, in Lega Pro, il trequartista brasiliano porta con sé una buona stagione di Lega B, impreziosita da undici goal ed otto assist. Molto duttile tatticamente, Coronado può anche essere impiegato come seconda punta, incentrando su di sé il gioco e caricandosi spesso la strada sulle spalle. Un vero e proprio gioiello, che potrebbe fare davvero la differenza nel campionato cadetto.

Definendo i dettagli per il passaggio di proprietà all'ennesima cordata cinese, ancora sottotraccia il mercato del Parma, pronto a prelevare due atleti dal Carpi, gli esterni Di Gaudio e Gagliolo. Il primo è un laterale offensivo, l'altro un terzino, che porterebbero in dote esperienza e mentalità vincente. Scatenata, inoltre, la Ternana, che nonostante la possibile cessione di Valjent stanno lentamente puntellando la rosa. In ordine cronologico, gli umbri hanno ingaggiato Bordin, Gambino e Bombagi, aspettando ancora qualche settimana prima di puntare ad obiettivi più importanti. In attesa dei classici botti, dunque, la lista dei movimenti in entrata ed in uscita non si ferma, rendendo più emozionante che mai questa sessione estiva di mercato.