UFFICIALE: Il Benevento acquista Belec e Letizia dal Carpi

Ormai la notizia era nell'aria da giorni, mancava solo l'ufficialità, la quale è arrivata pochissimi istanti fa. Il Benevento ha acquistato dal Carpi - club battuto dai sanniti nella finale playoff lo scorso giugno - il portiere Vid Belec ed il laterale destro Gaetano Letizia. Due pedine che ritorneranno utili all'allenatore Marco Baroni, alla vigilia della prima parte del ritiro precampionato che si svolgerà a Sestola, località nel bolognese, a partire da domani e fino al 21 luglio.

La trattativa era ai dettagli, e a darne l'ufficialità è stato il sito ufficiale del club campano in una nota che vi riportiamo qui di seguito, integralmente:

"Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l’accordo con il Carpi FC per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del portiere sloveno Vid Belec e del difensore partenopeo Gaetano Letizia. Entrambi i calciatori hanno sottoscritto un contratto triennale che li lega al sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2020".

Dopo l'attaccante Massimo Coda, acquistato dalla Salernitana, il doppio colpo piazzato in 'collaborazione' con il Carpi va a rimpolpare la casella degli acquisti sin ora effetuati dalla dirigenza gialloblù, che non intende arrestare qui il suo operato, infatti sono in via di definizione anche gli ingaggi dei difensori centrali Luca Antei e Berat Djimsiti.