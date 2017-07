Hellas Verona, oggi il via al ritiro. Passi avanti nella trattativa con Alessio Cerci

Fonte foto: Getty Images

Parte quest'oggi, ufficialmente, la stagione 2017/2018 dell'Hellas Verona con il via al ritiro precampionato di Primiero San Martino di Castrozza. L'allenatore Fabio Pecchia ha diramato la lista dei convocati, nella quale non figura Juanito Gomez, in procinto di accasarsi alla Cremonese, in Serie B. Luca Siligardi è in permesso fino al 10 luglio, e quindi partiranno alla volta della città trentina in 22. Alex Ferrari e Bruno Zuculini firmeranno a breve, di conseguenza raggiungeranno il resto della truppa gialloblù direttamente in Trentino Alto Adige. L'unico volto nuovo, al momento, è quello di Daniele Verde, acquistato dagli scaligeri dalla Roma, club detentore del cartellino dell'esterno offensivo che lo scorso anno si è disimpegnato bene con addosso la maglia dell'Avellino, in Serie B. Di seguito la lista completa dei convocati:

Portieri: Nicolas, Borghetto, Coppola, Tosi.

Difensori: Bianchetti, Caracciolo, Kumbulla, Souprayen.

Centrocampisti: Bessa, Bearzotti, Danzi, Fossati, Laner, Romulo, Stefanec, Valoti, Zaccagni.

Attaccanti: Fares, Luppi, Pazzini, Siligardi, Tupta, Verde.

Intanto, il tecnico Pecchia prima della partenza ha rilasciato alcune dichiarazioni. Si aspetta un campionato difficile, nel quale la sua squadra dovrà lottare con le unghie e con i denti per cercare di conquistare la salvezza. E' però molto fiducioso: "Abbiamo tutti tanta voglia di riprendere il cammino interrotto a Cesena, in quella trasferta per noi bellissima in quanto abbiamo festeggiato la promozione in A. Una categoria che conosco bene da calciatore e allenatore in seconda, e che ora ho curiosità di affrontare per confrontarci con squadre, calciatori e allenatori di un certo livello. Resta la nostra voglia di essere propositivi, di voler dare un'identità alla squadra, tutte cose che in Serie A sono più concesse rispetto alla B. Mi immagino un Verona di qualità, arrembante, molto propositivo, che sia in grado di dettare gioco sia in casa che in trasferta. Con la società c'è piena sintonia, costruiremo una rosa mixata con giovani di qualità e gente più esperta che conosce bene la categoria. Cassano? E' un campione, un giocatore di grandissima qualità, farebbe comodo a tutti averlo in squadra".

Il mercato in entrata dell'Hellas Verona è in procinto di vivere uno scossone. Alessio Cerci è sempre più vicino a vestire la maglia gialloblù. A riportarlo è Sky Sport, secondo la quale l'esterno d'attacco, svincolatosi dall'Atletico Madrid, avrebbe già dato l'ok al trasferimento. L'ex colchonero dunque potrebbe avere nella città di Romeo e Giulietta la ghiotta opportunità di rilanciarsi, di riprendere in mano la propria carriera dopo aver vissuto le ultime annate in ombra, e saggiato pochissimo il terreno di gioco.