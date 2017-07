Sassuolo, niente sconti per i gioielli | www.tuttosport.com

Il mercato del Sassuolo continua ad essere fortemente condizionato dalle voci riguardanti giocatori in uscita, a cominciare da Gregoire Defrel. Dopo i sondaggi dalla Premier League – il Leicester su tutti -, la Roma si è inserita prepotentemente nella corsa al francese, già cercato nello scorso gennaio ed ora, con Eusebio Di Francesco al timone, diventato obiettivo numero uno. Il direttore sportivo Monchi ha avanzato la prima offerta ufficiale ai neroverdi di 20 milioni di euro totali – inclusi anche i bonus – ma la distanza con la richiesta è ancora ampia, come ha confermato lo stesso dirigente spagnolo intercettato dai tifosi nel ritiro della squadra a Pinzolo (“Il Sassuolo vuole tanti soldi, è ancora lunga”).

Anche Domenico Berardi resta uno dei più corteggiati: oltre alla solita Roma, anche il Napoli e l’Inter si sono fatte sotto per il calabrese. In particolare, i nerazzurri nelle ultime ore sono in netta risalita nel borsino perché, come riporta Premium Sport, il ds Ausilio sarebbe pronto ad includere nella trattativa anche Gabigol per abbassare le pretese di 50 milioni del patron Squinzi. Sempre in sospeso anche il futuro di Francesco Acerbi, che ha già annunciato più volte il suo addio al Sassuolo ma non ancora in possesso di offerte concrete. Dopo essere sfumata la pista Galatasaray, la nuova ipotesi per il difensore italiano porta al Torino, anche se in questo caso le difficoltà sono molteplici. Il costo alto del cartellino potrebbe essere abbassato con una contropartita tecnica – ai neroverdi piace ancora Marco Benassi, valutato però molto di più di Acerbi – ma l’ostacolo più grande sta nella volontà dell’ex Milan di trasferirsi in un club che possa permettergli una vetrina internazionale.

Per Matteo Politano invece, la Fiorentina ha raggiunto l’accordo con il giocatore da tempo senza però aver ancora convinto la società neroverde, che continua a chiedere 10 milioni cash – i viola vorrebbero un prestito con diritto di riscatto; Antei è ad un passo dal Benevento, Trotta probabilmente resterà a Crotone un altro anno mentre per Falcinelli le strade aperte sono moltissime, in Italia ed all’estero.

In entrata si lavora sempre sul terzino Gianluca Di Chiara su esplicita richiesta del nuovo tecnico Cristian Bucchi – dovrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo – e su Gabriel Paletta, sul quale è forte l’interesse del Torino; infine, per il centrocampo piace moltissimo Francesco Cassata della Juventus: Massimiliano Allegri non lo ha convocato per il primo raduno e l’affare può concretizzarsi a breve.