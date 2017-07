Parma scatenato: Di Gaudio e Gagliolo in arrivo, ufficiale Ramos

Source photo: tuttomercatoweb.com

Parma scatenato sul mercato, con i biancoscudati pronti a rinforzare la rosa per disputare al meglio il primo campionato di Serie B dopo il fallimento. Secondo le ultime indiscrezioni, il ds Faggiano sarebbe vicinissimo ad ingaggiare l'esterno Antonio Di Gaudio e il terzino Riccardo Gagliolo, in forza al Carpi nella precedente stagione di B. Esperti e talentuosi, i due interpreti della fascia mancina apporterebbero esperienza e qualità, calandosi perfettamente nel 4-3-3 ducale. Sempre pescando tra le dirette concorrenti, piace Luca Germoni, classe '97 di proprietà dalla Lazio ma in forza alla Ternana.

Sondando il mercato estero, è ufficiale l'ingaggio di Juan Manuel Ramos, difensore esterno classe '96 ormai ex Casertana. La difesa è dunque prioritaria, per il Parma, che impostando l'impalcatura difensiva intorno a Lucarelli potrà poi preoccuparsi di puntellare anche altre zone del campo. Ecco dunque l'annuncio societario su Ramos: "La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Juan Manuel Ramos (Montevideo, 01.09.1996) che ha firmato un contratto triennale con scadenza 30.06.2020. Il difensore esterno la scorsa stagione era in forza alla Casertana, dove aveva collezionato 36 presenze tra Campionato e Play off, e dalla quale si era svincolato il 30.06.2017".

Dal Piacenza, potrebbe invece arrivare Saber Hreich, talentuosa seconda punta che ha disputato ben trentotto gare nella scorsa stagione. Poco prolifico sotto porta, per lui solo due reti totali, Hreich impressiona invece per le capacità tecniche, dimostrandosi spesso un ottimo assistman. Certo, per puntare alto nel difficile campionato cadetto italiano servirebbero profili più rodati, ma il giovane ragazzo di Mazara del Vallo potrebbe rivelarsi un vero e proprio craque. Contratto triennale, infine, il portiere Nardi, svincolatosi dal Santarcangelo.