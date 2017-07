Sassuolo - Oggi il raduno: via agli allenamenti lunedì prossimo. Bucchi attende rinforzi

Andrea Consigli durante le visite mediche, che sono terminate ieri. | sassuolocalcio.it

In casa Sassuolo c'è entusiasmo e grande voglia di far bene in vista della prossima stagione, con la nuova gestione Cristian Bucchi che è iniziata nella maniera più tranquilla possibile. I neroverdi hanno reso pubblico il proprio programma, che inizia nella giornata di oggi di fatto (dopo le visite mediche iniziali) con il raduno. Scendiamo nel dettaglio e vediamo quanto ha fatto sapere ai propri tifosi la società emiliana: "Oggi, domenica 9 Luglio, alle ore 19 è in programma il raduno della squadra agli ordini di mister Cristian Bucchi presso l’Hotel Due Pini di Corlo di Formigine (NON aperto a stampa e media). Solo attraverso i social network ufficiali del Sassuolo Calcio sarà possibile vivere accanto ai protagonisti il primo atto della stagione 2017/18. Da lunedì 10 a giovedì 13 luglio sono in programma sedute mattutine di allenamento presso lo Stadio Ricci di Sassuolo (tranne martedì 11, giornata di Test Mapei sul sintetico di Fiorano). Giovedì pomeriggio 13 luglio ci sarà la partenza per il ritiro di Vipiteno-Racines dove la squadra rimarrà fino a sabato 29 luglio, giorno previsto per il rientro a Sassuolo. Il programma delle amichevoli a Vipiteno-Racines sarà reso noto nei prossimi giorni".

Adesso che il programma è ben definito, i tifosi aspettano di avere qualche delucidazione in più su un calciomercato finora non proprio esaltante, visto che l'unica operazione effettuata è stata quella che ha portato Pellegrini alla Roma. Sempre con i giallorossi sono in vista diverse altre operazioni: potrebbe ad esempio percorrere la stessa strada del centrocampista italiano sopracitato Gregoire Defrel. Il francese ha già un accordo con la società capitolina, ma non si può dire lo stesso degli emiliani, che continuano a chiedere 25 milioni e per adesso non sono stati accontentati: l'offerta massima di Monchi ne prevede 7 di meno. Troppo poco per Squinzi, che ha addirittura cessato la ricerca di un eventuale sostituto per il francese ex Cesena: il profilo preferito, in caso di addio dello stesso, rimane quello di Manuel Pucciarelli dell'Empoli.

Ritornando a parlare dell'asse con la Lupa, per la dirigenza romagnola si profilano anche delle operazioni in entrata con la stessa società. I nomi sono quelli dei giovani Davide Frattesi (classe 1999) e Riccardo Marchizza (classe 1998), che arriverebbero a titolo definitivo (ma con un 50% su un'eventuale futura rivendita) per un totale di circa 8 milioni di euro. Il primo è un talentuoso centrocampista che potrebbe per alcuni anche essere aggregato alla prima squadra; per il secondo, invece, si profila la possibilità di un prestito in Serie B, all'Avellino o al Cesena. Altro giovane che dovrebbe diventare neroverde è Francesco Cassata, altro 19enne, di proprietà della Juventus ma l'anno scorso straordinario ad Ascoli nella lega cadetta: per lui presumibilmente si tratterà invece di prestito con magari diritto di riscatto e controriscatto. Non sarà più giovanissimo invece Gianluca Di Chiara, ma il neo-tecnico del Sassuolo vorrebbe portarselo dopo averlo avuto al Perugia, il quale però chiede 4 milioni di euro: una cifra troppo grande, che sta facendo temporeggiare la società neroverde, la quale nel frattempo deve registrare altri interessamenti in Serie A verso lo stesso profilo.