Serie B - L'Entella prende Morosini, Parma a un passo da Croce

Le squadre tornano a lavorare in Serie B, per preparare al meglio la stagione, mentre i dirigenti sono al lavoro per modellare al meglio le rose. Dopo i giorni caldi, a causa del closing mancato e questioni burocratiche, il Palermo si rituffa sul mercato: i rosanero, infatti, insistono per lo slovacco Stanislav Lobotka, classe ‘94, centrocampista del Nordsjelland. Potrebbe essere una pedina importante per la seconda linea, che può contare solo su Jajalo e Chochev vista l'imminente partenza di Gazzi. Il club Siciliano guarda anche alla porta dove porrebbe arrivare Rafael dal Cagliari, portiere esperto che potrebbe essere anche d'aiuto per il titolare Posavec.

Mercato vivace anche in Liguria con l'Entella che si assicura le prestazioni di Leonardo Morosini, sbaragliata la concorrenza di Frosinone, Novara ed Avellino. Non sta a guardare l'altra squadra Ligure, lo Spezia, che dopo Bassi e Giani aspetta Pessina, che dovrebbe arrivare a fine mese dopo il ritiro con Gasperini. Gli Aquilotti fanno muro per Granoche (sotto contratto sino al 2018) che ha ricevuto una ricca offerta biennale dalla Cremonese. L'alternativa a Granoche sarebbe Gilardino ma il nodo è rappresentato dall'ingaggio. Colpo del Novara che prende Ronaldo dalla Salernitana e aspetta una risposta da Maniero, al quale è stato proposito un triennale.

Si muove anche il mercato dei portieri con Russo della Juve Stabia che va al Venezia come vice Audero, mentre l'Empoli, dopo Terracciano, vuole uno tra Provedel e Fulignati. Il Parma, che sarà l'ultima squadra ad andare in ritiro, é ad un passo da Croce mentre il Cesena prende Ferrari dal Genoa e Trovato dalla Fiorentina, due prospetti interessanti che possono far bene nel campionato cadetto. Intanto il Perugia chiude per D'Elia mentre la Salernitana prende Khadi e stringe per Scognamiglio del Novara, che sembra davvero ad un passo.