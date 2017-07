Spal, mercato in continua evoluzione: settebello di acquisti. Piace il giovane Ajeti

Photo by "Corriere dello Sport"

La Spal non vuole smettere di sognare, e sta cercando di mettere a segno degli acquisti importanti che garantiscano a Leonardo Semplici la tanto richiesta esperienza per mantenere la categoria. Prima di immergerci nel mercato, è giusto dare importanza anche allo "Stadio Mazza", fresco di una nuova illuminazione di sicurezza esterna. L’intervento è costato intorno ai 43.587 euro, e sono state adeguate tutte le opere dell'impianto di illuminazione di sicurezza esterna dello stadio ai fini del raggiungimento dei valori di illuminamento richiesti dalla Lega Calcio Serie A. I corpi illuminanti esistenti saranno sostituiti con nuovi apparecchi. Un nuovo impianto di illuminazione di sicurezza sarà realizzato anche per la tribuna e per la curva coperta. Anche l’impianto nella zona prefiltraggio sarà adeguato. L’alimentazione degli apparecchi per l’illuminazione di sicurezza sarà di tipo centralizzato e sarà realizzata tramite un nuovo gruppo di continuità UPS da 15 kVA, in sostituzione del gruppo esistente, da posizionarsi in un apposito locale compartimentato, anch’esso da realizzare.

Un piccolo step verso la prossima stagione, con i tifosi che avranno sicuramente accolto a braccia aperte questa piccola ma importante modifica. Torniamo al campo, in particolare al calciomercato: la Spal si è mossa con anticipo sul fronte delle entrate, con acquisti di grande spessore e funzionalità per il progetto Semplici. Gente come Rizzo, Oikonomou, Mattiello, Felipe, Viviani, Paloschi e Gomis possono essere tranquillamente etichetatti come grandi colpi da parte del ds Vagnati. Tuttavia, però, non è finita qui: chieste informazioni al San Gallo per Albian Ajeti, attaccante classe '97 e fratello minore del difensore in forza al Torino.

Albian Ajeti con la maglia del san gallo. Foto: Claudio de Capitani/Freshfocus

In porta non è da escludere un nuovo tentativo per Meret, ma potrebbe rivelarsi una pista percorribile solamente negli ultimi giorni di mercato. Si proverà ad acquistare Zigoni dal Milan, ma bisognerà battere l'elevata concorrenza della Serie B. Occhi anche su Ryder Matos. Per la difesa piace Vaisanen dell'AIK Solna, mentre a centrocampo potrebbero arrivare degli innesti di grande spessore: piace lo svincolato Aquilani, mentre Hernani (Zenit) e Pa Konate (Malmoe) rappresentano i due sogni nel cassetto, non così poi tanto difficili da realizzare.