Benevento, è fatta per D'Alessandro

Mentre la squadra è impegnata nel ritiro di Sestola, dove quest'oggi affronterà nel pomeriggio il Faro Gaggio, la dirigenza del Benevento continua ad operare sul mercato, con il direttore sportivo Salvatore Di Somma che ha messo a segno un altro colpo: non è ufficiale, ma poco ci manca, all'arrivo dall'Atalanta di Marco D'Alessandro, esterno d'attacco che va a rinforzare la folta rappresentanza di esterni a disposizione del tecnico Marco Baroni. L'oramai ex bergamasco arriva in Campania in prestito ma con obbligo di riscatto in favore della società del patron Vigorito, che verserà cinque milioni di euro nelle casse degli orobici nella prossima stagione.

Dopo l'arrivo di Di Chiara, terzino - all'occorrenza centrale - difensivo in arrivo dal Perugia, ufficializzato nella giornata di ieri - "Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con l’A.C. Perugia per il trasferimento, a titolo definitivo, del calciatore Gianluca Di Chiara, classe 1993. Il calciatore si è legato al club giallorosso fino al 2021" - viene ulteriormente rinforzato anche il reparto offensivo, che adesso può contare, oltre che sui centravanti Ceravolo, Cissè e Coda, anche sugli esterni Puscas, Ciciretti e D'Alessandro, appunto. Cinque frecce in grado di scambiarsi ed altresì complementari che potrebbero consentire a Baroni di alternare in corso d'opera sia il 4-2-3-1 che il 4-3-3, a seconda delle necessità.

Potrebbe essersi conclusa qui, con l'arrivo di D'Alessandro, la campagna acquisti, per quel che riguarda l'attacco, del Benevento, che adesso potrebbe e dovrebbe provare a puntellare l'organico in mediana, dove i soli Chibash e Viola non possono garantire qualità e quantità per tutta la durata della stagione. Discretamente coperta anche la difesa, dove ai già consolidati Lucioni e Camporese - centrali titolari della passata stagione - sono stati aggiunti Djimsiti e Costa, mentre sulle corsie laterali gli arrivi di Di Chiara e Letizia, uniti alla conferma di Venuti in prestito dalla Fiorentina, rappresentano ottimi tasselli da aggiungere al già esperto Lopez.