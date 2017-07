Benevento, D'Alessandro-Cataldi pista calda. Piace anche Kishna

Photo by "corriere dello sport"

Il mercato in entrata del Benevento è pronto a subire una brusca accelerata, con l'obiettivo di mettere a disposizione di Marco Baroni l'organico in grado di competere nella massima serie italiana. Ieri sera c'è stata la riapertura a sorpresa della trattativa con la Lazio per Danilo Cataldi: siamo ai dettagli. Gli ottimi rapporti tra i due presidenti, inoltre, hanno portato all’inserimento nell’affare di Ricardo Kishna, jolly offensivo classe '95, legato contrattualmente ai biancocelesti fino al 2019. Operazione in dirittura, prossime ore decisive per formalizzare la trattativa, con l'olandese che potrebbe approdare con la formula del prestito.

Affare fatto anche per Marco D'Alessandro, esterno proveniente dall'Atalanta. A confermare il tutto è stato il padron della società sannita con queste importanti dichiarazioni: “Aspettiamo in ritiro D’Alessandro col quale abbiamo chiuso definitivamente l’accordo sia con la società che con l’operatore e il ragazzo dovrebbe essere qua nella giornata di oggi. Martedì, dopo le visite mediche di idoneità dovrebbe raggiungerci Cataldi, centrocampista della Lazio e della Nazionale, per il quale ieri sera ho definito con la società biancazzurra il trasferimento. Arrivano tutti e due in prestito oneroso con diritto di riscatto per il Benevento. Questa è la testimonianza che noi stiamo costruendo un progetto, non stiamo prendendo dei calciatori per essere una meteora. Sono ragazzi che devono essere la base per una società che quest’anno dovrà cambiare 17-18 giocatori per creare la struttura per il prossimo anno in serie A, per puntare non a competere con i big, ma a dei campionati sullo stile del Sassuolo, Chievo, Udinese, società medie che danno il loro contributo al calcio italiano”.

E' un Benevento che ha le idee piuttosto chiare su come agire. Ai vari Cataldi, Kishna e D'Alessandro dobbiamo aggiungere calciatori di spessore e di esperienza come Chibsah, Coda, Letizia, Belec, Puscas, Venuti, Costa, Djimsiti e Di Chiara. Progetto serio e a lunga durata: i sanniti sono pronti a stupire anche in Serie A.