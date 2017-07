Crotone - Izco e Bueno nuove idee per il mercato. Dodici gol intanto nella prima amichevole della stagione

Il Crotone mette a segno 12 reti contro la rappresentativa crotonese. Fonte: https://www.facebook.com/F.C.Crotone

È attivissimo il Crotone sul mercato, servono numerosi rinforzi per la rosa di Nicola, per provare a ripetere l'impresa della salvezza. L'organico ha perso molti elementi, rientrati nelle proprie squadre dopo l'annata in prestito. Ecco quindi che Vrenna e Ursino hanno cercato innanzitutto di muoversi per cercare di colmare le lacune apertesi dopo la scadenze dei trasferimenti a titolo temporaneo. La volontà sarebbe anche quella di riuscire a tesserare qualche giocatore a titolo definitivo, in modo da iniziare a creare un patrimonio tecnico che possa dare un po' di continuità ai calabresi. Budimir è arrivato in prestito con diritto di riscatto e sostiturà Falcinelli, autore dei gol salvezza. Faraoni e Cabrera sono invece arrivati dal mercato svincolati, sostituendo Rosi e Ferrari (rientranti rispettivamente al Genoa e al Sassuolo) e firmando contratti piuttosto lunghi. Da qui le difficoltà ad arrivare di nuovo a Trotta e Crisetig. Per il primo il Crotone vorrebbe inserire un diritto di riscatto e sembra che alla fine l'affare si farà, mentre per il secondo il Bologna è aperto alla cessione, ma spara alto per le casse pitagoriche, chiedendo 3,5 milioni. Da qui la caccia ad altri obiettivi.

Mariano Izco con la maglia del Chievo. Fonte: http://images.performgroup.com

Nuove idee. Sono infatti spuntati nomi nuovi negli ultimi giorni per il mercato del Crotone. Per il centrocampo si cerca l'accordo con Izco. Sempre svincolato, l'ex Chievo assicurerebbe tanta sostanza, anche se gli scaligeri hanno deciso di non puntarci più, dato che non sembra aver recuperato del tutto dall'intervento al legamento crociato (e a 34 anni non è un infortunio semplice da smaltire). Resta comunque un giocatore che ha giocato più di 200 partite in Serie A, arriverebbe gratis e porterebbe tantissima esperienza, soprattutto in spogliatoio. Per quanto riguarda la punta da affiancare ad Ante Budimir invece, si sta pensando a Bueno, nel caso in cui l'affare Trotta salti. Gonzalo potrebbe arrivare anche in caso di approdo del giocatore del Sassuolo. La firma della spalla di Falcinelli è attesa per oggi. Il ragazzo uruguaiano è di proprietà del Kuban Krasnodar, che però, da quando lo ha acquistato, ci ha puntato poco, mandandolo per diversi anni in prestito in Uruguay e Portogallo. Il Crotone proverà a convincere i russi, ma Ursino dovrà fare attenzione alla concorrenza della Sampdoria, sempre attenta ai profili giovani. Nei prossimi giorni ci saranno incontri con degli intermediari, per capire la fattibilità dell'affare. Infine Festa rinnova fino al 2020.

Fonte: http://www.fccrotone.it

Primo test. Intanto il Crotone, agli ordini di mister Nicola, si è disimpegnato nel suo primo test precampionato, battendo per 12 a 0 una Rappresentativa crotonese, per il "Memorial Parilla". Questa la formazione titolare schierata: Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Cabrera, Sampirisi; Rohden, Barberis, Suljic, Nalini; Tonev, Budimir. L'undici scelto sembra per ora ricalcare il meglio che i rossoblù possano offrire, assente il solo Kragl, ancora indisponibile. In grande spolvero le punte, con Budimir che ha messo a segno 4 reti nella prima frazione e Simy ha realizzato una tripletta nella ripresa. Soddisfatto Nicola: "Nonostante i grandi carichi di lavoro la squadra ha già dato risposte positive nei movimenti. Dovranno sicuramente arrivare altri elementi, perchè nel secondo tempo si è vista una formazione sperimentale. Kragl sta completando il recupero fisico e ne avrà ancora per un po'. Cabrera ha potenzialità, ma va integrato, perchè arriva da un altro campionato. I movimenti comunque ci sono, Budimir si è mosso bene pur essendo arrivato da poco. Non ci sono però ancora i numeri per essere competitivi."