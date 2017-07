Cremonese - Gilardino ad un passo

Alberto Gilardino è a un passo dal vestire la maglia della Cremonese. Nella giornata di ieri, infatti, avrebbe avuto altri contatti con la società lombarda. Contatti che hanno avuto esito più che positivo e un suo trasferimento alla corte di Tesser si fa sempre più probabile. Anzi, secondo fonti vicine al club di Via Postumia l'ex attaccante del Pescara potrebbe già firmare un contratto stamane, dovrebbe essere biennale, 500 mila euro a stagione il compenso.

Decisiva è stata anche la volontà dell'attaccante, in extremis c'era stato il tentativo del Venezia di mister Inzaghi, con l'offerta rispedita al mittente, segno che nella giornata di oggi potrebbe arrivare l'ufficialità dell'acquisto del Gila.

Cremona potrebbe rappresentare un'occasione importante per rilanciarsi dopo una stagione buia, con tantissimi infortuni tra Empoli e Pescara. D'altro canto, per la Cremonese di Tesser, Gilardino sarebbe il rinforzo ideale per l'attacco, con la giusta esperienza e il giusto carisma per poter sognare in grande nel prossimo campionato di Serie B che si preannuncia incerto e spettacolare in pieno stile cadetto.