Serie B: doppio colpo Salernitana, il Perugia sogna in grande

Il Perugia scuote pesantemente il mercato, sondando due colpi importanti e potenzialmente validi per i playoff, obiettivo non troppo dichiarato dagli umbri, ma comunque considerato minimo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il Grifone avrebbe ormai definito l'ingaggio del bomber Alberto Cerri, reduce da una deludente scorsa stagione. Di proprietà della Juventus, l'ex Parma potrebbe giocarsi le proprie chances in Umbria, cercando di imporsi come uno dei profili offensivi più interessanti del Paese. Ugualmente probabile, poi, l'approdo di Alessandro Diamanti, che porterebbe esperienza ed estro offensivo, caratteristiche che renderebbero Alino un vero e proprio crack della prossima stagione del campionato cadetto.

Ufficiale, inoltre, l'ingaggio di Daniel Adejo da parte della Salernitana, che attraverso una nota ufficiale comunica di aver prelevato il difensore centrale, duttile sotto il profilo tattico e rodatissimo per la Serie B. Utile sia in una difesa a quattro che in un'ipotetica retroguardia a tre, come centrale destro, il nigeriano porta in dote ben 33 presenze nella scorsa annata di B, con la casacca del Vicenza, a conferma di una condizione fisica molto buona. Manca solo l'ufficialità, invece, per il prestito di Orlando dalla Lazio, prelevato dalle Fere e rigirato ai campani. Classe '96, l'ex Vicenza verrà testato un anno in Campania, con opzione per un'altra stagione.

Prova a suonare la carica, invece, Eddy Gnahoré, centrocampista di proprietà del Napoli presentato ufficialmente dal Palermo: "Dovevo arrivare qui un anno e mezzo fa, ma il calcio è strano. Penso solo al presente, arrivo qui per risollevare le sorti di un gruppo molto deluso e triste dopo una stagione molto difficile. Ho seguito il campionato giocato l'anno scorso dal Palermo, c'è tanta qualità in questo gruppo". Importante, poi, il passaggio sulle sue capacità tecniche: "Personalmente sono un centrocampista che può giocare sia in fase offensiva che difensiva, vengo da un campionato positivo con il Perugia ma l'errore commesso nei play-off mi farà crescere tanto. Con il nuovo tecnico stiamo lavorando bene, proverò a soddisfare tutte le sue richieste".