Coppa Italia, effettuati i sorteggi. Si parte il 30 luglio con le gare del primo turno

Coppa Italia, effettuati i sorteggi

Con il sorteggio di questo pomeriggio, è ritornata ufficialmente la Coppa Italia. Tutti a caccia della Juventus, squadra detentrice del trofeo, e l'obiettivo, di ciascun team, è la finale del 27 maggio 2018 che si disputerà all'Olimpico di Roma, ormai usuale teatro dell'ultimo atto della competizione nazionale. La Coppa Italia 2017/2018 non cambia: anche questa volta si tratta di competizione interamente ad eliminazione diretta. Con eccezione delle semifinali, tutti i turni si svolgono in gara unica, con eventuali tempi supplementari e rigori. Al primo turno, che si giocherà domenica 30 luglio, prenderanno parte 36 squadre: in campo ventisette compagini di Lega Pro e nove squadre di Serie D che nel campionato 2016/2017 si sono classificate al secondo posto dei rispettivi giorni.

Al secondo turno, invece, accederanno le squadre vittoriose nel turno inaugurale, più le 22 squadre di Serie B. Tutto si svolgerà sempre in gara unica, il 6 agosto. Le prime compagini di Serie A scenderanno in campo solo il 12 agosto (le tre neopromosse dalla B più le classificate tra il 9^ ed il 17^ posto di A), le quali daranno vita al terzo turno insieme alle 20 squadre che si qualificheranno dal secondo round. Dopo il tour de force estivo, la Coppa Italia ritornerà solo ad autunno inoltrato con le gare del quarto turno in programma il 29 novembre tra le squadre vittoriose nel turno precedente. Tra il 13 e il 20 dicembre la Coppa Italia vedrà finalmente in campo le big di Serie A: le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A giocheranno contro le otto qualificate dal quarto turno preliminare.

Così via, fino alla finalissima di Roma, ricordando che solo per le semifinali il regolamento prevede gare di andata e ritorno. Questo, nel dettaglio, il sorteggio:

Primo turno – 30 luglio

1 Sambenedettese – Lucchese

2 Piacenza – Massese

3 Trapani – Paganese

4 Livorno – Feralpisalò

5 Alessandria – Cosenza

6 Reggiana – Trastevere

7 Pisa – Varese

8 Gubbio – Monterosi

9 Juve Stabia – Bassano Virtus

10 Matera-Casertana

11 Virtus Francavilla – Imolese

12 Lecce – Ciliverghe Mazzano

13 Pordenone – Matelica

14 Vicenza – Pro Piacenza

15 Padova – Rende

16 Arezzo – Triestina

17 Giana Erminio – Albinoleffe

18 Siracusa – Renate

Secondo turno – 8 Agosto

19 Cesena – Vincente partita 1

20 Novara – Vincente partita 2

21 Ternana – Vincente partita 3

22 Carpi – Vincente partita 4

23 Salernitana – Vincente partita 5

24 Spezia – Vincente partita 6

25 Virtus Entella – Cremonese

26 Bari – Parma

27 Frosinone – Vincente partita 7

28 Perugia – Vincente partita 8

29 Ascoli – Vincente partita 9

30 Avellino – Vincente partita 10

31 Palermo – Vincente partita 11

32 Pro Vercelli – Vincente partita 12

33 Venezia – Vincente partita 13

34 Foggia – Vincente partita 14

35 Brescia – Vincente partita 15

36 Pescara – Vincente partita 16

37 Cittadella – Vincente partita 17

38 Empoli – Vincente partita 18

Terzo turno – 12 Agosto

39 Genoa – Vincente partita 19

40 Crotone – Vincente partita 20

41 Torino – Vincente partita 21

42 Vincente partita 22 – Vincente partita 23

43 Sassuolo – Vincente partita 24

44 Vincente partita 25 – Vincente partita 26

45 Udinese – Vincente partita 27

46 Benevento – Vincente partita 28

47 Chievo – Vincente partita 29

48 Verona – Vincente partita 30

49 Cagliari – Vincente partita 31

50 Vincente partita 32 – Vincente partita 33

51 Sampdoria – Vincente partita 34

52 Vincente partita 35 – Vincente partita 36

53 Bologna – Vincente partita 37

54 SPAL – Vincente partita 38

Quarto turno – 29 novembre

55 Vincente partita 39 – Vincente partita 40

56 Vincente partita 41 – Vincente partita 42

57 Vincente partita 43 – Vincente partita 44

58 Vincente partita 45 – Vincente partita 46

59 Vincente partita 47 – Vincente partita 48

60 Vincente partita 49 – Vincente partita 50

61 Vincente partita 51 – Vincente partita 52

62 Vincente partita 53 – Vincente partita 54

Ottavi di finale – 13 e 20 dicembre

63 Juventus (1) – Vincente partita 55

64 Roma (8) – Vincente partita 56

65 Atalanta (5) – Vincente partita 57

66 Napoli (4)- Vincente partita 58

67 Milan (3) – Vincente partita 59

68 Inter (6) – Vincente partita 60

69 Fiorentina (7) – Vincente partita 61

70 Lazio (2) – Vincente partita 62