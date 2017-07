Sassuolo - Ufficiale l'arrivo di Cassata. Politano può partire: richiesta di 20 milioni

Francesco Cassata, nuovo giocatore del Sassuolo, con la sua nuova maglia degli allenamenti. | tuttosport.com

Il Sassuolo continua la sua campagna acquisti. In sordina, come al solito, lavorando su profili giovani. Prima, nell'operazione che ha portato Lorenzo Pellegrini a Roma, è stato riacquistato Ricci a titolo definitivo; poi, gli arrivi sempre dai giallorossi dei giovani Marchizza e Frattesi per un totale di 7 milioni circa. Un'altra società amica dei neroverdi è la Juventus, con la quale è stata da poco definita un'altra operazione, che probabilmente coprirà il buco lasciato nel centrocampo di Cristian Bucchi dalla partenza di cui sopra: in Emilia arriverà infatti Francesco Cassata.

Classe 1997, l'anno scorso è stato mandato in prestito ad Ascoli, in Serie B. Ma il comunicato ufficiale è chiaro, questa volta non si tratta di un prestito, bensì di un passaggio: "a titolo definitivo dalla Juventus F.C." per un totale di circa 5 milioni di euro. Tuttavia, i campioni d'Italia non si sono lasciati sfuggire così facilmente questo talento: è stata infatti inserita una clausola che permetterà ai bianconeri, dal 2019 in poi presumibilmente, di riscattare per più o meno 10 milioni l'italiano. Un'operazione futuribile e conveniente ad entrambi i club, che come al solito lavorano in sinergia. Qui sotto potete trovare il primo saluto dell'italiano ai suoi nuovi tifosi.

Per il momento, almeno in entrata, non sono previsti altri colpi importanti. Si sta lavorando invece sulle uscite: in particolare, interessa Matteo Politano. Per lui si è già parlato in ottica Fiorentina per il dopo-Bernardeschi - visto che il 10 viola andrà alla Juventus - ma è spuntata nelle ultime ore una concorrente nuova. Si tratta del Siviglia, che avrebbe richiesto delle informazioni ai romagnoli che, di tutta risposta, hanno fatto una valutazione del cartellino di 20 milioni di euro: una cifra che per adesso è lontana dalle proposte degli altri club per l'ex Roma. La situazione si evolverà meglio nelle prossime settimane.

Intanto, anche per Domenico Berardi si era parlato tanto di partenza. Si diceva, in particolare, che interessasse sia all'Inter che alla Roma, con Eusebio Di Francesco che l'avrebbe voluto con sè in giallorosso; tuttavia, il talento calabrese oggi si è regolarmente presentato in ritiro e, ad oggi, per lui non ci sono richieste ufficiali. Per ora, la partenza del numero 25 neroverde è lontan(issim)a.