Benevento, si continua a sognare l'ingaggio di Pavoletti

Continua a prendere forma il Benevento che tra meno di un mese sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A, per la prima volta nella sua storia. Dopo aver già concluso positivamente svariate trattative, il direttore sportivo Salvatore Di Somma è intenzionato a regalare alla piazza sannita un attaccante in grado di garantire ad occhi chiusi la doppia cifra nella casella dei gol realizzati, quelle reti che dovranno fruttare la salvezza ai giallorossi. Il sogno resta Leonardo Pavoletti, attualmente sotto contratto con il Napoli. Il Benevento punta a battere la concorrenza di SPAL e Udinese, ma sarà costretto giocoforza a chiedere aiuto agli azzurri nel pagamento dell'ingaggio, troppo alto per gli standard sanniti. Questa, al momento, è la priorità, ma la dirigenza è comunque al lavoro su altri fronti, specie l'acquisto di un portiere da affiancare a Vid Belec. In pole c'è Seculin del Chievo, leggermente dietro troviamo i profili di Leali e Brignoli, portieri giovani in rampa di lancio.

Tornando all'attacco, il Benevento ha in pugno l'esterno d'attacco Ricardo Kishna. L'accordo tra le due società è stato raggiunto da giorni, ed anche il calciatore ha dato l'ok al trasferimento. L'ex Ajax, dopo aver vissuto la seconda parte di stagione in Ligue 1 al Lille, si appresta a partire nuovamente in prestito, ma con diritto di riscatto. Chissà che per Kishna non sia proprio Benevento la piazza in cui spiccare definitivamente il volo dopo essersi un pò perso nelle ultime due stagioni. Caldo l'asse con la Lazio, infatti il ds Di Somma ha fatto un tentativo anche per lo spagnolo Patric, ma in questo caso il negoziato appare più spinoso in quanto il calciatore avrebbe espresso pubblicamente di non gradire la destinazione campana.

Intanto, ieri la squadra è scesa nuovamente in campo per sostenere la seconda amichevole stagionale, quella che ha suggellato la fine del ritiro di Sestola. Dopo il 6-1 rifilato ai dilettanti del Faro Gaggio, i sanniti si sono imposti 1-0 contro il Livorno, club di Lega Pro. Decisivo, un gran gol di Massimo Coda realizzato nel corso del primo tempo. Nella ripresa il tecnico Marco Baroni ha lanciato in campo anche l'ultimo arrivato, Danilo Cataldi. Oggi la truppa raggiungerà Brunico, dove sosterrà la seconda parte del ritiro precampionato. Qui sfideranno l'Hilal Saudi Aarabi martedì 25 luglio e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte domenica 30 luglio a Gais.