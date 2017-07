Sassuolo, 9-0 al Real Vicenza: poker di Iemmello con doppietta di Falcinelli

Sassuolo Calcio News

Una sgambata dalla larga vittoria per il Sassuolo di Cristian Bucchi. La sua squadra non ha avuto problemi ad imporsi contro il Real Vicenza, e per il neo tecnico ci sono state diversi segnali importanti per continuare a lavorare serenamente. Il risultato si sblocca dopo soli nove minuti di gioco con Falcinelli che lavora un buon pallone sulla sinistra e mette al centro per il colpo di testa vincente di Sensi. Al 15’ ancora il centrocampista U21 a rendersi pericoloso con un'entrata in area che va a conquistare un calcio di rigore che Falcinelli non riesce a concretizzare. Quest'ultimo, però, riesce a riscattarsi mettendo a segno una doppietta al 31’ con un controllo in area e una sassata che termina sotto la traversa, e nel finale di primo tempo con un colpo di testa potente e preciso grazie all'ottimo traversone di Peluso. Al 49’ minuto, potente mancino di Duncan dopo la scavallata sulla fascia di Marchizza, al 51’ cross di Magnanelli e gran colpo di testa di Iemmello per il 5-0. C'è spazio anche per il colpo di testa di Matri, e per altre tre reti di Iemmello che valgono il poker personale. Tennistico punteggio di 9-0, ma quest'oggi la vittoria contava ben poco. A Bucchi servivano risposte dopo i carichi di lavoro iniziali, e ha ottenuto buoni risultati anche dal punto di vista atletico. Nel ritiro, infine, è tornato anche Domenico Berardi.

Marcatori: 9’ Sensi, 31’ e 45’ Falcinelli, 49' Duncan, 51', 71', 80' e 91' Iemmello, 68' Matri

SASSUOLO: Pegolo (46’ Pomini); Lirola (46’ Gazzola), Cannavaro (46’ Letschert), Ferrari (46’ Acerbi), Peluso (46’ Marchizza); Missiroli (46’ Frattesi, 72' Cassata), Sensi (46’ Magnanelli), Biondini (46’ Duncan); Politano (46’ Ricci), Falcinelli (46’ Matri), Ragusa (46’ Iemmello).

A disp: Consigli, Adjapong, Erlic, Mazzitelli, Pierini, Scamacca.

All. Cristian Bucchi

REAL VICENZA: Oikonomopoulos (46' Panagiotou), Arthur (46' Tuluc), Stamatopoulos (51' Darko, 71' Coppess), Velasquez (57' Vieira), Kanazue, Palmasto (90' Nowakowski), Lamy (46' Di Pinto), Makris, Gilles (60' Mentori, 84' Eleazer), Gava, Efstratiadis.

A disp: Rizzo, Halilaj, Ivziku, Duka, Sagnotti, Konstantinou, Erazo.All. Tomas Skuravy