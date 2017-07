Benevento: Fossati o Lollo, in uscita Cissé

Source photo: Matteo Gribaudi

Il mercato del Benevento è lungi dall'essere concluso. Nonostante la capillare politica di rafforzamento, infatti, patron Vigorito non ha ancora chiuso i portafogli, in attesa delle occasioni migliori che il mercato può offrire giorno dopo giorno. A centrocampo, dal Carpi, potrebbe arrivare Lorenzo Lollo, talentuoso centrale che potrebbe rinforzare la mediana sannita. Formatosi nelle giovanili della Fiorentina, Lollo ha davvero impressionato con la maglia del Carpi, imponendosi come uno dei centrali più affidabili della Serie B. Come alternativa, chiesto Fossati all'Hellas Verona, che potrebbe però trattenerlo.

Sulla lista dei partenti, invece, Karamoko Cissé, esplosivo attaccante che ha davvero impressionato con la maglia del Benevento. Su di lui, oltre alla Virtus Entella, è forte anche il Foggia, deciso a rinforzarsi per puntare con decisione ad una salvezza difficile ma non impossibile. Rinnovo fino al 2020, poi, per Salvatore Tazza, terzino classe '98 che, dopo il prolungamento, andrà in Lega Pro a farsi le ossa, indossando la maglia della Reggina.