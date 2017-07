Serie A, il calendario: alla prima Inter-Fiorentina, la Juve ospita il Cagliari. Roma e Napoli in trasferta

Una suggestiva immagine dello Scudetto nello studio dove sono stati annunciati i calendari. | Tuttosport.

La Serie A sta per cominciare, ormai manca poco. Il via alla nuova stagione 2017-2018 verrà dato il 19 agosto, fra meno di un mese, e la chiusura arriverà il 20 maggio. Oggi è stata un importante giornata in tal senso: sono stati diramati i calendari del campionato. Una delle squadre con l'avvio più "semplice" sarà la Juventus, che poi però affronterà Inter e Napoli in due giornate consecutive lontano dallo Stadium; proprio i nerazzurri, invece, nelle prime giornate se la vedranno con Fiorentina (in casa) e Roma (in trasferta). Per le date bisognerà aspettare un altro po': dovranno essere infatti compatibili con gli impegni delle squadre impegnate nei preliminari di Champions ed Europa League. Scendiamo però nel dettaglio di quanto è stato stabilito dal sorteggio, come riportato da Datasport.

1a giornata (20/08/2017)



Atalanta-Roma

Bologna-Torino

Crotone-Milan

Verona-Napoli

Inter-Fiorentina

Juventus-Cagliari

Lazio-Spal

Sampdoria-Benevento

Sassuolo-Genoa

Udinese-Chievo



2a giornata (27/08/2017)

Benevento-Bologna

Chievo-Lazio

Crotone-Verona

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Juventus

Milan-Cagliari

Napoli-Atalanta

Roma-Inter

Spal-Udinese

Torino-Sassuolo



3a giornata (10/09/2017)

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Torino

Bologna-Napoli

Cagliari-Crotone

Verona-Fiorentina

Inter-Spal

Juventus-Chievo

Lazio-Milan

Sampdoria-Roma

Udinese-Genoa



4a giornata (17/09/2017)

Chievo-atalanta

Crotone-Inter

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Milan-Udinese

Napoli-Benevento

Roma-Verona

Sassuolo-Juventus

Spal-Cagliari

Torino-Sampdoria



5a giornata (20/09/2017)

Atalanta-Crotone

Benevento-Roma

Bologna-Inter

Cagliari-Sassuolo

Genoa-Chievo

Verona-Sampdoria

Juventus-Fiorentina

Lazio-Napoli

Milan-Spal

Udinese-Torino



6a giornata (24/09/2017)

Cagliari-Chievo

Crotone-Benevento

Fiorentina-Atalanta

Verona-Lazio

Inter-Genoa

Juventus-Torino

Roma-Udinese

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Bologna

Spal-Napoli



7a giornata (01/10/2017)

Atalanta-Juventus

Benevento-Inter

Chievo-Fiorentina

Genoa-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Roma

Napoli-Cagliari

Spal-Crotone

Torino-Verona

Udinese-Sampdoria



8a giornata (15/10/2017)

Bologna-Spal

Cagliari-Genoa

Crotone-Torino

Fiorentina-Udinese

Verona-Benevento

Inter-Milan

Juventus-Lazio

Roma-Napoli

Samp-Atalanta

Sassuolo-Chievo



9a giornata (22/10/2017)

Atalanta-Bologna

Benevento-Fiorentina

Chievo-Verona

Lazio-Cagliari

Milan-Genoa

Napoli-Inter

Sampdoria-Crotone

Spal-Sassuolo

Torino-Roma

Udinese-Juventus



10a giornata (25/10/2017)

Atalanta-Verona

Bologna-Lazio

Cagliari-Benevento

Chievo-Milan

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Inter-Sampdoria

Juventus-Spal

Roma-Crotone

Sassuolo-Udinese



11a giornata (29/10/2017)

Benevento-Lazio

Crotone-Fiorentina

Verona-Inter

Milan-Juventus

Napoli-Sassuolo

Roma-Bologna

Sampdoria-Chievo

Spal-Genoa

Torino-Cagliari

Udinese-Atalanta



12a giornata (05/11/2017)

Atalanta-Spal

Bologna-Crotone

Cagliari-Verona

Chievo-Napoli

Fiorentina-Roma

Genoa-Sampdoria

Inter-Torino

Juventus-Benevento

Lazio-Udinese

Sassuolo-Milan



13a giornata (19/11/2017)

Benevento-Sassuolo

Crotone-Genoa

Verona-Bologna

Inter-Atalanta

Napoli-Milan

Roma-Lazio

Sampdoria-Juventus

Spal-Fiorentina

Torino-Chievo

Udinese-Cagliari



14a giornata (26/11/2017)

Atalanta-Benevento

Bologna-Sampdoria

Cagliari-Inter

Chievo-Spal

Genoa-Roma

Juventus-Crotone

Lazio-Fiorentina

Milan-Torino

Sassuolo-Verona

Udinese-Napoli



15a giornata (03/12/2017)

Benevento-Milan

Bologna-Cagliari

Crotone-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Verona-Genoa

Inter-Chievo

Napoli-Juventus

Roma-Spal

Sampdoria-Lazio

Torino-Atalanta



16a giornata (10/12/2017)

Cagliari-Sampdoria

Chievo-Roma

Genoa-Atalanta

Juventus-Inter

Lazio-Torino

Milan-Bologna

Napoli-Fiorentina

Sassuolo-Crotone

Spal-Verona

Udinese-Benevento



17a giornata (17/12/2017)

Atalanta-Lazio

Benevento-Spal

Bologna-Juventus

Crotone-Chievo

Fiorentina-Genoa

Verona-Milan

Inter-Udinese

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Torino-Napoli





18a giornata (23/12/2017)

Cagliari-Fiorentina

Chievo-Bologna

Genoa-Benevento

Juventus-Roma

Lazio-Crotone

Milan-Atalanta

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Inter

Spal-Torino

Udinese-Verona



19a giornata (30/12/2017)

Atalanta-Cagliari

Benevento-Chievo

Bologna-Udinese

Crotone-Napoli

Fiorentina-Milan

Verona-Juventus

Inter-Lazio

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Spal

Torino-Genoa