UFFICIALE: Colpo Spal, ingaggiato l'esterno Pa Konatè

Fonte: Twitter Spal

Questa mattina, la neopromossa Spal ha acquistato ufficialmente dal Malmo il mancino Pa Momodou Konate, laterale di fascia svedese ma con padre guineano e madre gambiana. Il club biancazzurro ha rilevato il giocatore a titolo definitivo, facendogli sottoscrivere un contratto triennale con opzione per il quarto anno.

Classe 1994, è cresciuto nel vivaio del Malmo, debuttando in prima squadra nell'aprile del 2013, totalizzando 49 presenze in campionato, più 15 nell’Ostersund dov’era stato ceduto in prestito nel 2014. Ex nazionale svedese Under 21, nell’estate 2015 in Repubblica Ceca ha vinto il Campionato Europeo di categoria partecipando nell’agosto dello scorso anno ai Giochi Olimpici di Rio. A giugno è stato costretto a saltare gli europei in Polonia a causa di problemi fisici che ha ora risolto e dunque potrà unirsi subito ai nuovi compagni di squadra.

A margine dell'operazione di mercato conclusa positivamente dalla dirigenza spallina, il direttore sportivo Davide Vagnati ha espresso la sua opinione riguardo all'ingaggio dell'ex Malmo: "Siamo riusciti ad avere il giocatore con un pò d'anticipo rispetto ai tempi che avevamo pronosticato. Abbiamo raggiunto un accordo triennale con un'opzione per il quarto. E' un giocatore molto duttile, in grado di ricoprire interamente la sua fascia di competenza poichè molto bravo in entrambe le fasi di gioco. Si andrà ad incastrare bene nel nostro 3-5-2. E' un ragazzo giovane, ed ha ancora molti margini di miglioramento".