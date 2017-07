Spal, è 3-1 contro il Mestre: buone indicazioni per Semplici

ilsussidiario.net

La Spal di Leonardo Semplici porta a casa una bella vittoria contro il Mestre, compagine da poco promossa in Lega Pro. Al primo affondo, la Spal sblocca il risultato con una discesa sulla sinistra del neo-acquisto Konate che si invola verso la porta e batte Favaro con un tocco rasoterra. Ottima giocata da parte sua, in quel che potrebbe etichettarsi come un colpo a sorpresa in vista della prossima stagione. Al 18′ Finotto avrebbe l’opportunità per raddoppiare, ma il suo colpo di testa viene bloccato in presa dal portiere. Il Mestre risponde due minuti più tardi con una staffilata dalla lunga distanza di Gritti, deviata in corner da Poluzzi. I biancazzurri trovano il 2-0 al 25′; Finotto riceve palla a centro area e serve l’accorrente Schiavon che trasforma di potenza. Nel finale di primo tempo, gli uomini di Semplici fanno tris grazie a un colpo di testa di Gasparetto, perfettamente assistito da Konate. Nella ripresa, il Mestre è leggermente più propositivo con un tiro di Casarotto respinto da Marchegiani. Al 73′ minuto, sarà ancora il portiere biancazzurro a rendersi protagonista con una gran parata a botta sicura di Kirwan. Poco dopo arriva un goal meritato, il Mestre accorcia le distanze con Bonaldi, ma nel finale di gara è ancora una volta Marchegiani a superarsi e a negare il 3-2 a Pozzebon.

MARCATORI: 9′ pt Konaté, 25′ pt Schiavon, 45′ pt Gasparetto, 31′ st Bonaldi

SPAL (3-5-2): Poluzzi (1′ st Marchegiani): Piovani, Gasparetto, Bellemo; Lazzari, Arini, Schiavon, Rizzo, Konate, Finotto, Antenucci. A disposizione: Boccafoglia, Vicari, Costa, Paloschi, Viviani, Mora, Floccari, Schiattarella, Cremonesi, Vaisanen. All. Semplici

MESTRE (3-4-3): Favaro (16′ st Scocco); Gritti (16′ st Stefanelli), Perna (16′ st Kirwan), Politti (16′ st Laplace); Zecchin (1′ st Casarotto), Boscolo Papo (16′ st Boffelli), Bussi (16′ st Bonaldi), Fabbri; Sodinha (1′ st Rubbo), Spagnoli (16′ Zanetti), Beccaro (1′ st Pozzebon). All. Zironelli