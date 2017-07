Ursino: "Florenzi calciatore straordinario, Sadiq ci piace"

Source photo: corrieredellosport

Bella intervista di Beppe Ursino, Direttore Sportivo del Crotone che a La Gazzetta dello Sport ha parlato degli obiettivi di mercato rossoblu e del rapporto avuto con Alessandro Florenzi. Tra i molti talenti scovati dal DS, infatti, il gioiellino della Roma è quello che più gli è rimasto nel cuore sia per il precoce talento che per l'attenzione verso i particolari, senza dimenticare una cordialità ed una voglia di fare bene comune a pochi altri atleti: "Florenzi è un calciatore straordinario, è subito voluto venire a Crotone senza fare questioni di contratto. Il primo anno ha fatto 11 gol giocando un po’ dietro la punta un po’ da terzino". Numeri importantissimi, che hanno permesso all'esterno di tornare alla casa base.

Un altro giocatore diventato celebre grazie ad Ursino, inoltre, è Federico Bernardeschi, oggi alla Juventus ma nel 2013 ancora una delle tante promesse del vivaio della Fiorentina, scovato dal DS in maniera tanto curiosa quanto unica: "Ferragosto 2013, sono a casa che guardo quel reality sulla primavera della Fiorentina. Mi colpisce un ragazzo che dribbla e calcia col sinistro, nel nostro 4-2-3-1 o 4-3-3 c’era bisogno di un mancino che giocasse a destra. Allora chiamo subito Drago: “Mister, ho trovato l’esterno”. A stretto giro sento il d.s. viola Pradè e faccio andare immediatamente il ragazzo in ritiro. Dopo pochi minuti di allenamento Drago mi fa: “Questo è un fenomeno”.

Intervistato, invece, sugli attuali obiettivi di mercato del suo Crotone, Ursino non si sbilancia, evitando di fare nomi nuovi e confermando le trattative già imbastite nei giorni precedenti: "Stiamo investendo e vogliamo chiudere altre tre operazioni. Iemmello dicono sia incedibile. Per Sadiq vediamo. A centrocampo aspettiamo il ritorno di Crisetig, per la difesa ci piace Ajeti". Tra questi, presente anche Crociata del Milan, centrocampista di fascia che ha fatto molto bene nella Primavera rossonera. Nelle ultime ore gli Squali hanno inoltre sondato la disponibilità di Cutrone, messosi in evidenza durante la prima parte di allenamento estivo. Che sia il prossimo colpo targato Ursino?