Spal: ufficiale Petrovic, Silvestri va al Trapani

Source photo: udineseblog.it

Leon Petrovic è un nuovo calciatore della Spal. Classe 2000, il giovane prospetto ormai ex Rijeka ha firmato un contratto triennale, legandosi al club estense per svoltare una carriera che è stata, ad oggi, molto promettente. Attaccante di ruolo, già nel circolo della Croazia Under 15, Petrovic troverebbe giocatori di grande esperienza per crescere senza pressioni, acquisendo dimestichezza in uno dei campionati più difficili al mondo sotto il profilo tattico.

In merito alla riuscita della trattativa, importanti le parole dell'agente del ragazzo, Elvis Basanovic: "Abbiamo scelto la SPAL perché ci hanno mostrato un progetto più importante delle altre per il giocatore, che avrà la possibilità di giocare in Prima Squadra il prima possibile. Poi è evidente che sui giovani lavorano molto bene grazie anche alle qualità di un direttore sportivo molto bravo, e questo si vede anche nei risultati e nel progresso che ha fatto il club negli ultimi anni. Vogliamo anche ringraziare il responsabile del settore giovanile Ludergnani, che nel corso di tutta la trattativa è stato sempre molto coretto e collaborativo".

Ufficiale, inoltre, la cessione di Tommaso Silvestri al Trapani. Cresciuto calcisticamente nella Juventus, il difensore classe '91 ha disputato numerose stagioni nei campionati dilettantistici, approdando alla Spal addirittura nel 2013. Con gli Estensi, Silvestri vive stagioni importanti, toccando addirittura sei presenze nella scorsa stagione di Serie B. Con la promozione, i biancazzurri hanno deciso però di separarsi consensualmente dal ragazzo, che in Lega Pro e con il Trapani cercherà di regalarsi altre sfide da protagonista.