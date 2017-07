Sassuolo - Ufficiali gli arrivi di Goldaniga e Marson: si lavora in attacco. Larsson in, Politano out?

Sam Larsson esulta per un gol con la maglia dell'Heerenveen. | novantesimo.com

Si continua a lavorare, sottotraccia, in casa Sassuolo. La dirigenza, dopo un'annata piuttosto deludente (considerando le prospettive di una stagione cominciata in Europa League), vuole fare meno proclami e più fatti e si sta muovendo con la sua solita politica sul calciomercato: dentro giovani di talento, fuori chiunque lo richieda o non rientri nei piani societari. Nell'ottica del primo punto ieri sono state concluse due operazioni col Palermo: leggiamo il comunicato a riguardo reperibile sul sito della società.

"L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di mercato:

- GOLDANIGA Edoardo ('93, difensore): acquisito a titolo definitivo dall'U.S. Città di Palermo;

- MARSON Leonardo ('98, portiere): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dall'U.S. Città di Palermo". In totale, ai rosanero, potranno andare circa 6 milioni divisi in 4 sicuri per il primo dei due calciatori e 2 possibili per il riscatto del secondo. Entrambi i giocatori, anche se perlomeno inizialmente da riserve, dovrebbero essere aggregati alla prima squadra agli ordini di Cristian Bucchi.

Il mercato in entrata è dunque piuttosto vicino alla chiusura, per gli emiliani. Altre operazioni importanti ci potranno essere, ma soltanto se contestualmente ci saranno delle uscite. Questo il succo delle dichiarazioni dell'AD della società Giovanni Carnevali, che si è espresso così su questo argomento a TMW Radio: "Mercato in uscita chiuso? La nostra volontà è questa ma non possiamo confermarlo fino alla fine perché possono esserci richieste o può esserci la volontà di andare via da parte di qualche ragazzo". Il riferimento di queste dichiarazioni è facilmente individuabile in Matteo Politano, che pare abbia intenzione di lasciare i romagnoli per accasarsi alla Fiorentina, la quale ha manifestato interesse nei propri confronti avviando anche i primi contatti. La richiesta del club cedente pare essere di 15 milioni di euro.

Contestualmente, i viola potrebbero anche decidere di lasciare campo libero al Sassuolo nell'ambito della corsa all'acquisto di Sam Larsson, un esterno d'attacco reduce da un'ottima stagione all'Heerenven e destinato a lasciare l'Olanda in questa sessione di mercato. Su di lui c'è un forte pressing del Celta Vigo, quindi l'accordo fra le due società italiane dovrà concretizzarsi a breve perchè i neroverdi possano fare un rilancio sull'offerta attuale degli spagnoli, pari a circa 7 milioni di euro. Aspettiamo delle novità nei prossimi giorni in questo senso.