Benevento, Gaginovic risponde a D'Alessandro: è 1-1 contro l'Eintracht Francoforte

Il Benevento porta a casa un prestigioso pareggio contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, compagine dal ricco bagaglio di esperienza guidata da Nico Kovac. I sanniti si rendono pericolosi dopo soli 3 minuti di gioco con Puscas, bravo a creare due pericoli dalle parti di Hradecky prima con un tiro troppo centrale e poi non riuscendo a controllare bene un pallone servito al centro da D’Alessandro. Al 13’ ci prova Stendera a rispondere su punizione, ma la palla termina di poco alta sopra la traversa. Al 29’ è ancora l'ex attaccante rumeno dell'Inter protagonista e a servire Coda in profondità, ma il suo diagonale termina di un soffio al lato del palo alla sinistra del portiere. Il Benevento passa meritatamente in vantaggio al 34esimo minuto grazie a un calcio d'angolo di Cataldi che innesca Coda, ma il suo tiro viene respinto e D'Alessandro si fa trovare pronto sul primo palo per insaccare. Al 43’ reagiscono i tedeschi, e sfiorano il pari con una botta dalla distanza di Stendera deviata da Belec in corner. Nelle battute iniziali della ripresa, c'è da evidenziare una conclusione di Puscas respinta dal neo-entrato Zimmerman ed un tiro dalla distanza dei tedeschi con palla che sibila vicina al palo alla destra di Belec. La squadra di Kovac continua a crescere e a produrre pericoli verso la difesa di Baroni, e al 33' della ripresa arriva il pareggio firmato Gacinovic, entrato in possesso palla all’altezza del dischetto del rigore, supera Belec con una palla precisa che si infila a fil di palo battendo l'estremo difensore proteso in tuffo. Una buona prova per il Benevento, che è riuscito a tener testa a una squadra esperta e più avanti nella preparazione come l'Eintracht. Da ricordare, inoltre, che Ceravolo non era a disposizione per infortunio.

Marcatori: 34’pt D’Alessandro (B), 33’st Gacinovic (E).

Eintracht Francoforte (4-4-2): Hradecky (1’st Zimmerman); Da Costa, Knothe, Russ, Willems (26’st Tawatha); Cetin (26’st Hrgota), Stendera (35’st Besuschkow, 40’st Fernandes), Barkok (26’st Dadashov), Kamada (17’st Gacinovic); Jovic, Wolf. A disp.: Abraham, Chandler, Ordonez; Hasebe; Haller. All.: Niko Kovac.

Benevento (4-4-2): Belec; Letizia, Lucioni, Camporese (1’st Costa), Di Chiara (17’st Venuti); Ciciretti (17’st Gyamfi), Del Pinto, Cataldi (33’st Viola), D’Alessandro (24’st Eramo); Coda, Puscas. A disp.: Piscitelli, Djmsiti, Gravillon. All.: Marco Baroni.