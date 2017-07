Coppa Italia - Passano Trapani, Lecce, Vicenza e Pisa

Si sono disputate ieri le 17 sfide valide per il primo turno di Coppa Italia 2017-2018 dopo la vittoria della Triestina sul campo dell'Arezzo, nella sfida giocata sabato. Quasi nessuna sorpresa con tutte le favorite che avanzano al turno successivo in programma domenica 6 agosto, con l'ingresso delle squadre di Serie B con alcuni match che si preannunciano interessanti. Tornando alle sfide di ieri, la copertina la prende il Trapani che rifila ben sei reti alla Paganese; i Siciliani puntano decisamente al ritorno in Serie B in questa stagione. Non sono da meno, però, Lecce, Juve Stabia e Matera con i Pugliesi che battono 3-0 il Ciliverghe Mazzano, i Campani che schiantano 3-1 il Bassano Virtus mentre i Lucani regolano 2-0 la Casertana.

Non falliscono le altre due neo-retrocesse dalla Serie B: il Vicenza che batte in rimonta la Pro Piacenza per 4-1 mentre il Pisa sconfigge i Varese per 3-1. Vincono anche Livorno ed Alessandria con i Toscani che riescono ad avere la meglio sulla Feralpi Salò solo ai calci di rigore, mentre i Piemontesi espugnano il "San Vito" di Cosenza per 2-3 ai tempi supplementari. Nelle sfide del pomeriggio il Renate rifila tre reti al più blasonato Siracusa, la Reggiana vince 2-1 sul campo del neo promosso Trastevere, mentre la Virtus Francavilla batte 3-1 l'Imolese.

Di seguito tutti i risultati del primo turno di Coppa Italia:

Renate-Siracusa 3-1

Trastevere Calcio-Reggiana 1-2

Virtus Francavilla-Imolese 3-1

Vicenza-Pro Piacenza 4-1

Piacenza-Massese 1-0

Cosenza-Alessandria 2-3 (1-1 al 90')

Giana Erminio-Albinoleffe 1-3

Gubbio-Monterosi 1-0

Lecce-Ciliverghe Mazzano 3-0

Livorno-Feralpi Salò 1-0 dopo i rigori (0 - 0 al 90')

Matera-Casertana 2-0

Padova-Rende 2-1 (1-1 al 90')

Pisa-Varese 3-1

Pordenone-Matelica 2-0

Sambenedettese-Lucchese 2-0 (0-0 al 90')

Trapani-Paganese 6-0

Juve Stabia-Bassano 3-1

Questi invece gli accoppiamenti per il secondo turno che si giocherà il 6 agosto con l'ingresso delle squadre di Serie B:

Empoli - Renate

Pescara - Triestina

Frosinone - Pisa

Palermo - Virtus Francavilla

Novara - Piacenza

Salernitana - Alessandria

Virtus Entella - Cremonese

Bari - Parma

Cesena - Sambenedettese

Avellino - Matera

Brescia - Padova

Ascoli - Juve Stabia

Pro Vercelli - Lecce

Ternana - Trapani

Venezia - Pordenone

Foggia - Vicenza