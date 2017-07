Serie B: continua la rifondazione del Carpi, l'Empoli puntella la difesa

L'Empoli punta a rinforzare il pacchetto difensivo. Nel pomeriggio di ieri, infatti, i toscani hanno avviato contatti con la Sampdoria per il prestito di Lorenco Simic, difensore classe '96 nel giro della Nazionale croata Under 19. Prelevato dall'Hajduk Spalato, il giovane centrale non ha mai trovato il campo con i blucerchiati nonostante le tredici presenze nella massima competizione calcistica croata. Con l'Empoli, Simic potrebbe trovare quella continuità di risultati necessaria per sbocciare, affrontando nel contempo uno dei campionati più equilibrati e difficili d'Europa. Mancano solo i dettagli, poi, per Sebastiano Luperto, già aggregatosi alla squadra e prossimo a trasferirsi, in prestito, dal Napoli alla società toscana.

Non accenna a fermarsi, poi, il processo di rifondazione del Carpi, al centro di una vera e propria rivoluzione dopo la delusione della scorsa stagione, in cui i Falconi fallirono la promozione proprio in finale, contro il Benevento. A centrocampo, fitti contatti con il Pisa per Luca Verna, duttile centrocampista centrale potenzialmente utilizzabile anche in mediana. Perfetto per la linea mediana a quattro, Verna porterebbe in dote ben trentasette partite con i nerazzurri, a conferma di una comprovata esperienza in Lega B. Fumata nera, invece, per Nicolao Dumitru, attaccante di proprietà del Napoli ormai vicinissimo all'Alcoron, collettivo militante nella Serie B spagnola. Ex Latina, il calciatore partenopeo avrebbe puntellato un attacco bisognoso di rinforzi dopo l'addio di Lasagna, trasferitosi all'Udinese.

Tra le formazioni che ambiscono ad un posto-playoff, continua imperterrito il calciomercato della Salernitana, interessata al giovane attaccante rumeno Adrian Balan, classe '90 attualmente in forza al Voluntari. Subito al top della forma in questa stagione, per lui un goal all'esordio, il ragazzo di Bucarest ha una discreta media realizzativa, che avrebbe attirato su di lui le attenzioni dei due club di B. Una bella scommessa, che potrebbe rivelarsi vincente. Sempre parlando di collettivi campani, forte interesse dell'Avellino per Cristian Bunino, nato calcisticamente nella Juventus ma con alle spalle un'esperienza al Siena, puntellata da otto reti in ventotto stagioni.