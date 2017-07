Crotone: ai dettagli per Ajeti, tre profili per l'attacco

Source photo: www.90min.com

Il Crotone accelera decisamente sul mercato. Mancano solo i dettagli, infatti, per l'ingaggio di Arlind Ajeti dal Torino, difensore già rodato per la Serie A e nel contempo voglioso di rimettersi in gioco dopo la poca fortunata parentesi con la maglia granata. Un rinforzo importante e di qualità, che darebbe alla retroguardia calabrese il giusto mix di esperienza e qualità, con lo svizzero sicuramente deciso a stupire ancora come ai tempi del Frosinone di Stellone.

Ultimato l'ingaggio del centrale, i calabresi cercheranno di piazzare altri tre colpi. Il primo è quello di Lorenzo Crisetig, calciatore nato calcisticamente nell'Inter ma messosi in evidenza con le maglie di Bologna e Cagliari. Il centrocampista classe '93 tornerebbe in Calabria per la terza volta, con il bologna deciso a cederlo per la cifra di due milioni di euro, investimento importante che confermerebbe però la volontà crotonese di salvarsi per la seconda volta consecutiva. Fitti contatti anche per Crociata del Milan, obiettivo a lungo dichiarato dal ds Ursino.

Nelle ultime ore, infine, i dirigenti calabresi sembrano seriamente intenzionati a prelevare, sempre dai rossoneri, Patrick Cutrone, attaccante messosi in luce durante la prima fase di preparazione estiva. Prima punta naturale, Cutrone sarebbe un'ipotesi low-cost, che consentirebbe al ragazzo di migliorare affrontando uno dei migliori campionati d'Europa. Sempre vive, le piste di Umar e Iemmello: il primo non verrà facilmente lasciato partire dalla Roma, l'ex Foggia è dichiarato incedibile dal Sassuolo.