Coppa Italia 2017/18 - Date ed orari del secondo turno eliminatorio

Coppa Italia - Date ed orari del secondo turno eliminatorio

Dopo le emozioni del primo turno, la Coppa Italia inizia ad entrare nella fase calda. Non è ancora tempo di vedere protagoniste le squadre di A, ma nel weekend tra sabato e domenica saranno quelle di B - retrocesse comprese - ad entrare in scena nel tabellone della Tim Cup 2017/18. In campo le tre retrocesse della scorsa Serie A, con il Palermo che ospita la Virtus Francavilla - domenica ore 20.30 - mentre Pescara ed Empoli dovranno vedersela rispettivamente contro la Triestina di Beppe Sannino ed il Renate.

Non solo. Nel programma composto da venti gare, anche un Bari-Parma d'annata - ore 21.15 Rai Sport + HD - mentre il Venezia di Pippo Inzaghi farà il suo esordio contro il Pordenone, in una sfida che lo scorso anno valeva una fetta di cadetteria. In campo anche Cesena, Novara, Ternana, Carpi, Salernitana, Spezia, Virtus Entella, Frosinone - impegnato a Pisa - Perugia, Ascoli, Avellino, Pro Vercelli, Vicenza, Brescia ed infine Cittadella.

Il programma completo

Cesena–Sambenedettese (Domenica 06/08 Ore 20.45)

Novara–Piacenza (Domenica 06/08 Ore 18.30)

Ternana–Trapani (Domenica 06/08 Ore 20.45)

Carpi–Livorno (Domenica 06/08 Ore 20.30)

Salernitana–Alessandria (Domenica 06/08 Ore 20.30)

Spezia–Reggiana (Sabato 05/08 Ore 18.00)

Virtus Entella–Cremonese (Domenica 06/08 Ore 20.30)

Bari–Parma (Domenica 06/08 Ore 21.15 - Diretta Rai Sport+Hd)

Pisa–Frosinone (Domenica 06/08 Ore 20.30)

Perugia–Gubbio (Domenica 06/08 Ore 20.45)

Ascoli–Juve Stabia (Sabato 05/08 Ore 18.00)

Avellino–Matera (Domenica 06/08 Ore 20.30)

Palermo–Virtus Francavilla (Domenica 06/08 Ore 20.30)

Pro Vercelli–Lecce (Sabato 05/08 Ore 20.30 - Diretta Rai Sport+Hd)

Venezia–Pordenone (Domenica 06/08 Ore 18.30)

Vicenza–Foggia (Domenica 06/08 Ore 20.30)

Brescia–Padova (Domenica 06/08 Ore 20.30)

Pescara–Triestina (Domenica 06/08 Ore 20.30)

Cittadella-Albinoleffe (Domenica 06/08 Ore 20.00)

Empoli–Renate (Sabato 05/08 Ore 20.30)