Crotone, il mercato non finisce qui: ad un passo Crociata, si pensa a uno tra Iemmello e Sadiq

Crotone, il mercato non finisce qui: ad un passo da Crociata si pensa a uno tra Iemmello e Sadiq

Giovanni Crociata presto sarà un giocatore del Crotone. Il 19enne del Milan si è messo in mostra nella passata stagione, disputando una buona annata con la maglia del Brescia. L'esterno di centrocampo partirebbe per Crotone con la formula del prestito annuale e il club calabrese è la destinazione ideale per trovare continuità e spazio, e riconquistare così il diavolo tra dodici mesi. Le parti sembrano essere vicinissime, manca solo l'ufficialità.

Il Crotone medita ora un altro colpo in entrata per aggiungere qualità al fronte offensivo. Numerosi i nomi sul taccuino del ds rossoblu Ursino, che non avrà di certo vita facile. Davide Luppi sembra il nome più lontano dai calabresi che, per arrivare all'attaccante dell'Hellas Verona, dovrebbero affrontare un duello contro la neo promossa Benevento. Con 35 presenze e 6 reti nella passata stagione, farebbe sicuramente comodo.

Ballottaggio tra Umar Sadiq e Pietro Iemmello, due giocatori che sicuramente stuzzicano molte squadre di Serie A, ma il Crotone pare pronto a fare sul serio, dopo averli puntati per un po' di tempo. Sadiq sicuramente è un profilo interessante, 20enne attaccante nigeriano, non ha trovato molto spazio nè con la Roma e nemmeno con il Bologna e l'approdo al Crotone potrebbe essere un'occasione di riscatto per un talento che non è mai sbocciato completamente. La situazione Iemmello è un tantino più complicata; il Sassuolo non vuole privarsi dell'attaccante e il club pitagorico dovrebbe tentare un grosso affondo per strappare ai neroverdi il 25enne.