Il Sassuolo stringe per Favilli e Biraschi

Davide Biraschi con la maglia dell'Avellino / LaPresse

Il Sassuolo durante questa sessione di mercato, nonostante abbia accolto in rosa innesti di buona qualità, ha sicuramente perso alcuni giocatori di valore, ed è arrivata l'ora di sostituirli con rimpiazzi adeguati: ecco perchè l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali, sonda il mercato per trovare le opzioni adatte al club emiliano. Dall'attacco alla difesa dunque bisogna cercare dei giocataori da aggiungere alla corte del tecnico Cristian Bucchi e i nomi, di certo, non mancano.

Andrea Favilli è sicuramente uno dei giocatori che il Sassuolo ha seguito con costanza in questa sessione di mercato; ex Juventus, dove ha giocato nella primavera per una stagione, l'attaccante toscano è stato riscattato dall'Ascoli per 3 milioni di euro e sulle sue tracce è presente anche la Vecchia Signora, che vuole rimpatriare Favilli a Torino. Giocatore di grande prospettiva, ha sicuramente destato l'attenzione di molti club di Serie A ma in pole position, attualmente, pare ci siano i neroverdi. L'Ascoli tiene duro sin da Giugno, ma l'interesse del Sassuolo sembra notevole. La Juventus vorrebbe acquisire il cartellino dell'attaccante per poi girarlo in prestito agli emiliani, una formula di certo favorevole ad entrambi i club che ultimamente sono in ottimi rapporti.

Per la difesa spunta il nome di Davide Biraschi, giocatore del Genoa che l'anno scorso ha disputato un'ottima stagione. Il club ligure però tiene duro e non vuole cedere agli assalti del Sassuolo, che sembra voler acquistare il 23enne romano a titolo definitivo. Comprato dal Genoa l'anno scorso dopo alcune stagioni in Serie B, Biraschi è sicuramente un giocatore interessante, ecco perchè i rossoblu non vogliono privarsene; il difensore ha dichiarato più volte di stare bene a Genova e che le sue intenzioni sono quelle di giocare un'altra stagione nel club di Preziosi. Nonostante ciò il Sassuolo non allenta la presa e prepara una strategia per assicurarsi il difensore ex Avellino.