UFFICIALE: Il Crotone acquista Arlind Ajeti

UFFICIALE: Il Crotone acquista Ajeti

Il Crotone batte un altro colpo di mercato. Arlind Ajeti è ufficialmente un nuovo giocatore del club rossoblù. Il difensore albanese, in trattativa con la società pitagorica da un paio di settimane, arriva in Calabria dal Torino, dove ha giocato l'ultima stagione, con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'ufficialità è stata data dal sito ufficiale della società calabrese poco fa. Ve lo riportiamo qui di seguito, integralmente:

"Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Torino Football Club, le prestazioni sportive del calciatore Arlind Ajeti. Nato a Basilea (Svizzera) il 25 settembre 1993 ma naturalizzato albanese, Arlind è un difensore centrale dotato di buone qualità tecniche e fisiche, molto bravo in marcatura e nel gioco aereo. Cresciuto nelle giovanili del Basilea, squadra con la quale ha debuttato nella massima serie Svizzera e ha vinto ben 3 scudetti e 1 coppa nazionale, Ajeti nelle ultime due stagioni ha giocato nella Serie A italiana vestendo le maglie di Frosinone e Torino. Punto di forza della nazionale albanese con la quale ha disputato gli ultimi Europei in Francia, Arlind vanta anche 18 presenze in competizioni internazionali tra Champions League e Europa League".

Il difensore albanese nelle idee della società prenderà il posto di Gian Marco Ferrari, tornato al Sassuolo per fine prestito. Il calciatore, dopo una buona stagione vissuta con la maglia del Frosinone - quella del suo debutto in Serie A - è stato frenato dagli infortuni nel passato campionato, non ripetendo a Torino lo stesso rendimento fatto registrare in Ciociaria. Resta comunque un ottimo innesto per la categoria.