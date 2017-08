Serie B - Presentato il calendario 2017-2018

Ieri sera, al Castello Svevo di Bari, è stato presentato il calendario del prossimo campionato di Serie B che si preannuncia davvero spettacolare ed incerto, come da tradizione. Si comincia il 26 agosto, con quattro turni infrasettimanali previsti e le due giornate nel periodo natalizio. Come dicevamo, dunque, inizio col botto, il Pescara di Zeman si troverà di fronte il Foggia di Stroppa, ossia il maestro contro l'allievo, il boemo che ritrova il suo meraviglioso passato e la sfida tra due squadre che vogliono puntare in alto. Inizio non facile per il Palermo che al Barbera giocherà contro lo Spezia mentre il Bari di Grosso ospiterà il Cesena in una sfida che si preannuncia interessante.

Interessante come l'incontro del Tardini, il Parma giocherà contro la Cremonese, altra neo-promossa, mentre il Frosinone se la vedrà contro la Pro Vercelli fuori casa. L'Empoli, altra neo retrocessa dalla Serie A, debutterà al Liberati di Terni, il Venezia di Inzaghi giocherà in casa contro la Salernitana. Tra le altre sfide della prima giornata troviamo Entella-Perugia, Cittadella-Ascoli, Carpi-Novara e Avellino-Brescia. Saranno tanti i big match di questa stagione, a cominciare dalla seconda giornata dove si scontreranno Empoli e Bari, due compagini che ambiscono alla massima serie.

Alla terza, poi, i toscani giocheranno fuori casa contro il Palermo mentre il Pescara di Zeman nelle prime quattro, oltre il Foggia, affronterà Frosinone in casa e Perugia e Salernitana fuori, non proprio un inizio soft per il delfino. All'ottava giornata lo scontro tra Palermo e Parma, alla sedicesima l'attesissimo derby pugliese tra Bari e Foggia. Alla diciottesima si replica, o quasi, visto che al San Nicola andrà in scena il derby del Sud tra i galletti ed il Palermo. La Serie B non si fermerà mai e infatti si giocherà sia alla viglia di Natale che a quella di Capodanno: il 24 spiccano Bari-Parma e Salernitana-Foggia mentre il 31 da non perdere Foggia-Frosinone e Palermo-Salernitana.

Il calendario è stato svelato, adesso non resta solo che aspettare fino al 26 agosto per godersi quella che, ormai, tutti hanno rinominato Serie A2. Il divertimento è assicurato.