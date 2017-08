Coppa Italia: scatta oggi il secondo turno

Dopo il primo atto disputatosi lo scorso week end, nel quale sono scese in campo le squadre di Lega Pro e le seconde classificate dei gironi di Serie D dello scorso anno, scendono in campo in questo fine settimana anche le 22 compagini di Serie B per dare vita al secondo turno della Coppa Italia Tim. Le partite si svolgeranno in gara unica. In caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari, si ricorrerà ai tempi supplementari e se persisterà il pareggio si procederà con i calci di rigore. Il piatto forte si avrà domani, quando sono in programma tra il pomeriggio e la sera la quasi totalità degli incontri. Oggi il programma si apre con la disputa di quattro anticipi: alle ore 18:00 scenderanno in campo Spezia e Reggiana al 'Picco', invece l'Ascoli ospita la Juve Stabia che al primo turno ha eliminato il Bassano abbastanza agevolmente. In serata, sono in programma la sfida tra Pro Vercelli e Lecce e tra Empoli e Renate con la squadra toscana che ritorna in campo, con Vivarini in panchina, dopo la rocambolesca ed inattesa retrocessione dello scorso maggio.

C'è molta attesa, domani, nel vedere all'opera il Venezia di Superpippo Inzaghi, impegnato allo 'Stadio Penzo' contro il Pordenone, ed anche il Brescia del nuovo corso Cellino, che in serata tra le mura amiche ospita il Padova. Il Palermo debutta in questa nuova stagione al 'Barbera' contro l'ostica Virtus Francavilla, mentre sarà tutta da seguire la gara tra il Bari ed il Parma, vero match clou di questo secondo turno.

Questo il programma completo:

Sabato 05 Agosto

Spezia - Reggiana (ore 18:00)

Ascoli - Juve Stabia (ore 18:00)

Pro Vercelli - Lecce (ore 20:30)

Empoli - Renate (ore 20:30)

Domenica 06 Agosto

Novara - Piacenza (ore 18:30)

Venezia - Pordenone (ore 18:30)

Cittadella - Albinoleffe (ore 20:00)

Avellino - Matera (ore 20:30)

Brescia - Padova (ore 20:30)

Carpi - Livorno (ore 20:30)

Entella - Cremonese (ore 20:30)

Palermo - V.Francavilla (ore 20:30)

Pescara - Triestina (ore 20:30)

Pisa - Frosinone (ore 20:30)

Salernitana - Alessandria (ore 20:30)

Vicenza - Foggia (ore 20:30)

Cesena - Sambenedettese (ore 20:45)

Perugia - Gubbio (ore 20:45)

Ternana - Trapani (ore 20:45)

Bari - Parma (ore 21:15)