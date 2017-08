Crotone: ufficiale Mandragora, piace Cutrone del Milan

Source photo: ilcorrieredellosport.it

Il Crotone ufficializza l'ingaggio di Rolando Mandragora dalla Juventus. Il giovane centrocampista classe '97, tornato al meglio fisicamente dopo il brutto infortunio che lo ha frenato per quasi tutta la scorsa stagione, approda dunque in Calabria con la formula del prestito, confidando in una celere risalita grazie ad una serie importante di presenze con la casacca rossoblu. Particolarmente duttile sotto l'aspetto tattico, il ragazzo nato a Napoli può giocare sia come mediano che come centrocampista centrale in un'ipotetica linea a quattro. Con la 38 sulle spalle, dunque, Mandragora cercherà di confermare quanto di buono si diceva di lui al Genoa, convincendo la Juventus a scommettere seriamente su di lui.

Parlando dell'ingaggio del giovane mediano, importanti le parole del Presidente Vrenna: "Era il nostro colpo in canna, lo cercavamo da tanto. E' un calciatore importante a cui auguro che la scelta che ha fatto di giocare a Crotone possa dargli la possibilità di tornare alla Juventus e fermarsi lì. Io penso che lui possa davvero dare qualcosa in più a questa squadra e farci fare un bel salto". Beffato, dunque, l'Hellas Verona, che aveva cercato di inserirsi nella trattativa puntando a convincere il club bianconero.

In attacco, aumenta l'interesse per Patrick Cutrone, vera e propria rivelazione del calciomercato estivo del Milan. Attaccante molto pericoloso sotto porta, come confermato anche dalla doppia sfida di Europa League contro il Craiova, il classe '98 ha davvero impressionato gli addetti ai lavori, spingendo la società rossonera a trovargli una sistemazione in cui crescere ed esplodere, diventando cardine del Milan che verrà. Con André Silva ed il fantomatico mister X, infatti, il ragazzo comasco troverà pochissimo spazio, differentemente da quello che potrebbe ritagliarsi nel Crotone. In caso di fumata nera, comunque, sempre vive le ipotesi Sadiq e Iemmello, attaccanti vogliosi di riscatto dopo un'altalenante scorsa stagione.