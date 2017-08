Google Plus

Coppa Italia - Pescara e Palermo forza cinque, il Bari elimina il Parma

Tante sorprese e tanti gol nel secondo turno preliminare di Coppa Italia. Otto reti solo a Pescara dove la compagine di Zeman elimina la Triestina solo ai supplementari dopo un'altalena di emozioni: i padroni di casa rimontano l'iniziale vantaggio degli ospiti grazie a Pettinari e Brugman, ma il primo tempo si chiude sul 2-2. Nella ripresa gli ospiti passano con Arma, ma Ganz porta il match ai supplementari dove il Pescara chiude la questione grazie alle reti dei giovani Coulibaly e Del Sole. Cinque reti anche per il Palermo che senza troppi problemi demolisce la Virtus Francavilla grazie alla tripletta di uno scatenato Trajkovski e le reti di Aleesami e Murawski.

Sugli scudi anche il nuovo Carpi di Calabro che al Cabassi sconfigge 4-0 il Livorno grazie alla doppietta di Mbakogu e le reti di Verna e Jawo. Nel big match di questo secondo turno, invece, il Bari batte in rimonta il Parma ed avanza: padroni di casa avanti con un rigore di Calaiò ma una doppietta di Galano regala la qualificazione alla compagine di Grosso. Vincono con lo stesso punteggio anche Cesena, Perugia e Salernitana che battono rispettivamente Sambenedettese, Gubbio ed Alessandria. Non male nemmeno l'inizio delle neo promosse in Serie B con il Foggia che vince 3-1 a Vicenza grazie alla doppietta di Mazzeo e il gol di Milinkovic, mentre la Cremonese espugna il Comunale di Chiavari 1-0 grazie al gol di Pesce.

Esce subito, invece, il Venezia di Inzaghi che perde in casa 2-1 contro il Pordenone, stesso risultato con cui il Piacenza espugna il Piola di Novara. Colpaccio anche del Trapani che passa il turno espugnando il Liberati di Terni. Vittorie di misura, invece, per Brescia, Avellino e Frosinone con le rondinelle che battono il Padova grazie al gol di Torregrossa, i Campani superano il Matera grazie al gol di D'Angelo mentre i Ciociari vincono a Pisa grazie al solito Ciofani. Sorride anche il Cittadella che batte l'Albinoleffe 2-1 grazie alle reti di Schenetti e Arrighini che rendono vano il momentaneo pari ospite di Ravasio.

