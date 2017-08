Serie B: colpo Luppi per l'Entella, attivissimo l'Avellino

Colpaccio della Virtus Entella Chiavari, che preleva dall'Hellas Verona Davide Luppi, attaccante classe '90 messosi in evidenza in Serie B con la maglia scaligera e, prima ancora, con quella del Modena. Componente fondamentale del tridente offensivo di Pecchia, il bomber ha spesso affiancato Pazzini in attacco, dirottando il proprio raggio d'azione sull'out destro. Abile a ricoprire tutti i ruoli dell'attacco, Luppi porta ai liguri esperienza e voglia di fare ancora bene, imponendosi come uno degli attaccanti più forti della categoria. Rischia di sfumare, invece, Zigoni al Venezia: dopo una iniziale fumata bianca, infatti, Tacopina avrebbe abbassato la propria offerta, suscitando la ritrosia degli Estensi.

Manca davvero poco, inoltre, per il ritorno di Malick Mbaye al Carpi. Con la formula del prestito con diritto di riscatto, dunque, il centrocampista del Chievo Verona proverà ad imporsi ancora con la maglia dei Falconi, contribuendo ad una promozione sfumata nella scorsa stagione e proprio sul più bello. Dalla Juventus, inoltre, la Cremonese ingaggia Macek, giovane prospetto svezzato nella Primavera bianconera e lungamente corteggiato dal Bari di Fabio Grosso, che durante i suoi trascorsi nelle giovanili della Signora ha potuto assistere direttamente alla crescita del talentuoso ragazzo.

Tra le formazioni intenzionate a salvarsi tranquillamente, continua l'attivismo dell'Avellino, che avrebbe chiesto il giovane Marchizza al Sassuolo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il tecnico neroverde Bucchi avrebbe dato l'ok per il prestito del ragazzo, lanciandolo in un campionato importante e difficile, diverso dalla competizione-Primavera in cui il ragazzo si è messo in evidenza, indossando la casacca della Roma. Al Benevento, inoltre, chiesto l'attaccante esterno Karamoko Cisse, che con i sanniti ha disputato sfide di tutto rispetto. Un rinforzo importante, che aumenterebbe il peso offensivo dei campani. In ultimo, gli irpini avrebbero bussato alla porta del Genoa per Morosini: il Grifone sta valutando l'ipotesi del prestito.