Sassuolo, buona prova nel 3-0 alla Cremonese

Nell’ultimo impegno amichevole prima di cominciare a fare sul serio, il Sassuolo si impone 3-0 sulla Cremonese, neopromossa in Serie B, al Mapei Stadium. Nel 4-3-3 scelto da Cristian Bucchi, spazio al giovanissimo croato Martin Erlic nel ruolo di terzino destro, insieme ad Antei, all’ultimo arrivato Goldaniga ed a Letschert, davanti al portiere Consigli; il trio di centrocampo è formato da Sensi, Missiroli e Duncan, mentre in attacco ci sono Ricci, Matri e Politano. Proprio questi ultimi due creano la prima palla goal all’11’, con l’ex Juventus che colpisce un palo ed il portiere cremonese Ravaglia bravo a respingere il tentativo susseguente dell’ex Pescara; altra chance per i padroni di casa un paio di minuti più tardi con Duncan – salvataggio sulla linea della difesa – e, dopo una parata di Consigli su Maiorino ed un palo scheggiato da Scappini per la Cremonese, i neroverdi trovano la rete del vantaggio con Alessandro Matri, servito da Politano, per l’1-0 al 42’.

La squadra che rientra in campo nella ripresa è totalmente rivoluzionata: si vedono, tra gli altri, Lirola, Acerbi, Falcinelli e Berardi e Bucchi opta per l’esperimento 4-2-3-1. Il terzino spagnolo raddoppia al 47’, mentre al 59’ è Mazzitelli che in diagonale chiude i conti sul 3-0; ci sarebbe spazio anche per il poker, ma Ravaglia intuisce e respinge un calcio di rigore di Domenico Berardi, che non può iscrivere il suo nome sul tabellino.

Buone indicazioni per Bucchi, soprattutto nella prima ora di gioco, dove si sono viste buone trame di gioco ed una discreta velocità di esecuzione; nella ripresa l’esperimento del nuovo modulo ha dato sensazioni positive, prima che i ritmi scemassero per via della temperatura elevata. Oggi nuovo allenamento al centro sportivo Ricci per preparare il debutto ufficiale: sabato sera alle 20.45 al Mapei Stadium arriva lo Spezia per il terzo turno di Coppa Italia.