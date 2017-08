Serie B - Il Parma punta Maxi Lopez, Iocolano al Bari

Poco più di due settimane all'inizio del campionato che si aprirà con l'anticipo tra Parma e Cremonese. Proprio le due neo-promosse dall'ex Lega Pro sono le protagoniste di questi giorni di mercato, con i ducali vicini a Maxi Lopez. Secondo quanto riporta GDM, infatti, il club emiliano sta lavorando da circa un mese sotto traccia e nelle ultime ore sta spingendo per regalarsi la punta di sicuro affidamento per tornare in Serie A dopo soli tre anni. L'argentino è fuori dal progetto di Mihajlovic ed il Torino ha dato il via libera per la cessione, si aspetta solo il "si" del giocatore.

Come detto in precedenza, non è da meno la Cremonese che, dopo l'acquisto di Mokulu, punta forte su Paulinho per rinforzare il reparto avanzato. Il trentunenne attaccante è reduce da alcune esperienze in Qatar ma sente nostalgia dell'Italia dove ha lasciato ricordi importanti in quel di Livorno. I grigiorossi hanno avuto dei contatti con il brasiliano e non è affatto escluso che la trattativa possa andare in porta già nel fine settimana, il problema riguarda solo l'ingaggio. Molto vivace anche il mercato del Bari che, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia proprio ai danni del Parma, ha praticamente chiuso per l'esterno d'attacco Iocolano che l'anno scorso ha ben figurato in Lega Pro con l'Alessandria. Per il ventisettenne manca solo l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare nella giornata di oggi.

Ieri giornata di rinnovi, l'Ascoli ha comunicato quello di Favilli fino al 2022, con stipendio di 400mila euro a stagione. Ascoli allo stesso tempo attivo sul mercato in entrata, con l'arrivo di Padella dal Benevento che, a sua volta, potrebbe essere seguito da Fornasier del Pescara. Rinnova anche De Col dello Spezia fino al 2020, stesso discorso per Ardemagni, legatosi all'Avellino per altri tre anni. La Ternana non molla la pista Bellomo per la trequarti e segue Maistro, giovane della Fiorentina, che è anche nei piani della Salernitana. Campani alla ricerca di rinforzi, come Del Grosso e Meccariello, con quest'ultimo che è anche sul taccuino dei dirigenti del Pescara. Frenata per il passaggio di Giacomelli dal Vicenza all'Avellino, a causa dei dubbi di Novellino e del mancato accordo per lo stipendio del giocatore. La trattativa però potrebbe riaprirsi.