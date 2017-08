Crotone - UFFICIALE: Ceccherini rinnova fino al 2020. Sul mercato si cercano altri rinforzi dopo Mandragora

L'ufficialità del rinnovo di Ceccherini. Fonte: http://www.fccrotone.it

Ceccherini, uno dei talenti più importanti che il Crotone sia riuscito a trattenere nel corso degli anni, resterà in rossoblù ancora per un po'. Viste infatti le numerose richieste sul mercato e la voglia di provare a costruire una squadra che riesca a bissare la salvezza ottenuta l'anno scorso, si è deciso di fare uno sforzo e rinnovare il contratto al giocatore (che è anche entrato nel giro della nazionale, per ora solo per gli stage, in futuro chissà). Nicola quindi vede almeno uno dei tasselli della vecchia difesa confermato. La perdita di Rosi e Ferrari non sarà facile da assimilare, nonostante gli arrivi di Ajeti, Cabrera e Faraoni, e riuscire a confermare almeno Ceccherini è una mossa importante da parte dei pitagorici.

Questo l'annuncio dato dal Football Club Crotone: "Federico Ceccherini ha firmato quest’oggi, alla presenza del Direttore Generale Raffaele Vrenna, il prolungamento del contratto che lo lega al Crotone e vestirà i colori rossoblù fino al 2020!

Una vera e propria diga, Federico lo scorso anno è stato tra i migliori difensori della Serie A e grazie alle ottime prestazioni con la maglia del Crotone è stato convocato anche dal Ct Ventura nella Nazionale Italiana.

Sicuro, costante, grintoso, gran senso della posizione, Ceccherini ha anche segnato un gol nella scorsa stagione nel 2-2 del Marassi contro il Genoa.

Federico da oggi ha reso ancora più forte il suo legame con la maglia rossoblù!"

Mandragora in allenamento. Fonte: http://www.fccrotone.it

Sul mercato intanto Ursino e Vrenna sono ancora a caccia di rinforzi da dare a Nicola per il suo 4-4-2. Dopo un po' di acquisti a titolo definitivo, è arrivato anche Mandragora in prestito dalla Juventus. L'ex Pescara arriva dunque solo per crescere un anno in quel di Crotone, ma qualche innesto di spessore, anche se solo a titolo temporaneo, andava fatto, per provare a dare qualcosa in più alla squadra. Mancano ancora un po' di tasselli per ritenere la rosa al completo e la società è al lavoro. Un obiettivo è Chochev del Palermo, ma su di lui c'è la concorrenza di un'agguerrita SPAL. Per completare il pacchetto di esterni poi il Crotone starebbe pensando a Lykogiannis dello Sturm Graz, la trattativa può essere facilitata dal fatto che il ragazzo è in scadenza nel 2018. Manca anche un vice Budimir/Trotta, ma tutti i nomi adesso risultano essere complicati. Sulla lista Sadiq, Cutrone e Iemmello. Sui primi due, che sono molto giovani, c'è però l'interesse anche di altre squadre, come per esempio il Torino, cosa che rende difficile una trattativa, il ragazzo del Sassuolo è già più fattibile, ma questo potrebbe anche decidere di restare a giocarsi le sue possibilità in Emilia, vista la partenza di Defrel e quella molto probabile di Matri. Infine, per quanto riguarda i rinnovi, la società è al lavoro per sistemare anche i contratti di Cordaz, Barberis e Stoian.

Mentre la società cerca altri rinforzi, si avvicina il primo impegno ufficiale della stagione, in Coppa Italia, dove il Crotone affronterà il Piacenza. Sulla cosa si è espresso Tonev, che al sito ufficiale del club ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Mi sento bene fisicamente, sono pronto. Cerco di allenarmi duramente ogni giorno ed è per questo che mi sento bene e riesco ad esprimermi al meglio. Dobbiamo pensare ad una partita alla volta: prima viene la Coppa Italia e dopo penseremo alle due gare in casa contro Milan e Hellas Verona. Solo successivamente penserò alla mia Nazionale. Non è un problema se gioco esterno o seconda punta, io sono a disposizione del mister e della squadra e mi trovo bene in entrambi i ruoli, quindi è solo una scelta del tecnico".