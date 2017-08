Coppa Italia: le squadre di A scendono in campo. Oggi parte il terzo turno

La Coppa Italia inizia ad entrare nel vivo. Con la gara in programma questa sera, all'Olimpico tra Torino e Trapani, ha inizio il terzo turno eliminatorio della Tim Cup edizione 2017/2018. All'esordio, 12 formazioni di Serie A, ovvero quelle che lo scorso anno si sono piazzate in classifica dal 9° al 17° posto, più le tre neopromosse dalla categoria cadetta (Spal, Hellas Verona e Benevento).

Il piatto forte è previsto per la giornata di sabato con la disputa di ben 13 incontri, tutti in programma in serata, mentre chiuderanno la tornata di gare i due posticipi domenicali. Il pomeridiano vedrà di fronte Genoa e Cesena, mentre in quello serale, al 'Bentegodi', si sfideranno l'Hellas Verona e l'Avellino. Nessuna superstite di D, sono invece quattro le squadre di Lega Pro che affronteranno il terzo atto della coppa nazionale: sono il Renate, il Piacenza, Il Pordenone ed il Lecce, con queste ultime due che si sfideranno tra loro.

Ricordiamo che le gare sono secche, passerà il turno chi riuscirà a prevalere, nelle singole sfide, al termine dei 90' minuti regolamentari. In caso di pareggio, si procederà con la disputa di due tempi supplementari di 15' ciascuno, e di eventuali calci di rigore. Partite secche anche nei prossimi turni, solo le due semifinali saranno caratterizzate dal doppio confronto, spalmato su 180' minuti.

VENERDI' 11 AGOSTO

Ore 21.15 (diretta su Rai Sport+HD) - Torino-Trapani

SABATO 12 AGOSTO

Ore 20.00 - Bologna-Cittadella

Ore 20.30 - Benevento-Perugia

Ore 20.30 - Brescia-Pescara

Ore 20.30 - Carpi-Salernitana

Ore 20.30 - Pordenone-Lecce

Ore 20.30 - SPAL-Renate

Ore 20.45 - Chievo-Ascoli

Ore 20.45 - Crotone-Piacenza

Ore 20.45 - Sampdoria-Foggia

Ore 20.45 - Sassuolo-Spezia

Ore 20.45 - Udinese-Frosinone

Ore 21.00 - Bari-Cremonese

Ore 21.15 (a Torino, diretta su Rai Sport+HD) - Cagliari-Palermo

DOMENICA 13 AGOSTO

Ore 18.00 - Genoa-Cesena

Ore 20.30 - Hellas Verona-Avellino