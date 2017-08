Serie B: Palermo e Pescara attivissimi, pressing Bari su Marrone

Il Palermo punta ai rinnovi, legando a sé quei giocatori che potrebbero dare un notevole contributo alla causa siciliana. Nelle ultime ore, infatti, i rosanero avrebbero convinto Cionek, Chochev e Morganella, che dopo il calciomercato potrebbero allungare la durata della loro esperienza in Sicilia. Continuando a sondare le occasioni migliori sulla piazza, poi, occhi puntati su Sabelli del Bari, classe '93 che potrebbe giocare sia sull'out destro che sulla fascia mancina. Prima di imbastire una vera trattativa, i rosanero dovrebbero prima capire cosa vorrà fare Andrea Rispoli, voluto da molte squadre di A e dunque probabilmente prossimo alla partenza. Richieste ufficiali non ce ne sono, i siciliani intanto si tutelano con un nome di esperienza ed affidabilità.

Tra le squadre che punteranno decisamente alla promozione, inoltre, giorni frenetici per il Pescara, a caccia di quell'esterno offensivo che potrebbe puntellare il pacchetto offensivo del rettangolo di gioco. Per Embalo, oltre al Brescia, si è mosso pesantemente il Qarabaq, collettivo dell'Azerbaijan che potrebbe ingolosire l'esterno di proprietà del Palermo sia sotto l'aspetto economico che sotto quello di risultati, essendo gli azeri ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League. Per cautelarsi, comunque, i delfini avrebbero sondato Massimiliano Gatto, classe '95 di proprietà del Chievo Verona e messosi in evidenza, nella scorsa stagione, con la maglia del Pisa.

Spiragli positivi, per l'Avellino, da tempo su Morosini e pronto a trattare con il Genoa, che sembrerebbe ormai deciso a mandare il ragazzo in prestito. In Campania, il classe '95 troverebbe sicuramente un minutaggio importante, mettendosi in evidenza e convincendo eventualmente Ivan Juric a scommettere su di lui una volta e per tutte. Potrebbe giocarsi le proprie chances al Bari, poi, Luca Marrone, in uscita dalla Juventus e reduce da una buona parentesi nella massima lega belga. Fabio Grosso vorrebbe scommettere su di lui, convincendo il ds Sogliano a trattare con i bianconeri. Ufficiale all'Ascoli, infine, l'attaccante Luca Clemenza, classe '97 formatosi proprio nella Primavera bianconera.