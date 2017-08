Hellas Verona: ottimi spunti dalla Tim Cup, sul mercato occhio a Sadiq e Diamanti

Source photo: skysports

Buonissima prova dell'Hellas Verona, che nella serata di ieri supera il turno di Coppa Italia battendo un Avellino comunque mai domo. Nonostante l'aggressività irpina, infatti, gli Scaligeri riescono a reggere l'urto, passando in vantaggio grazie al grande ex Daniele Verde, che nella fase finale di primo tempo marca due reti in meno di cinque minuti. Nella ripresa, nonostante il 2-1 di Castaldo, non si completa la rimonta campana, con l'Hellas che chiude i conti grazie a Zuculini, superando il turno e mettendo nel mirino la prossima sfida di coppa, da disputare contro il Chievo Verona.

Intervistato poco dopo il successo, importanti le parole del tecnico Fabio Pecchia: "L'importante era vincere. L'Avellino ci ha fatto soffrire ma abbiamo vinto meritatamente. Sono soddisfatto della mia squadra. Verde deve ancora iniziare a giocare in A, ma sono contento del suo approccio con il Bentegodi, lo seguivamo da prima di Avellino. È un giocatore importante. Caceres? Viene da un anno in cui aveva fatto solo una gara, è stato difficile per lui giocare dal primo minuto dopo tanto tempo. Cerci ha dimostrato di essere un giocatore importante. Campo? Non era nelle migliori condizioni. Da domani penseremo al Napoli. Derby col Chievo? Ci penseremo a novembre" conclude in esclusiva a tgialloblu.it.

Nella giornata di oggi, i ragazzi di Fabio Pecchia hanno ripreso gli allenamenti a Peschiera, preparandosi in vista della prima giornata di campionato, che vedrà i gialloblu sfidare il lanciatissimo Napoli di Maurizio Sarri. Sul mercato, intanto, si complica la pista Diamanti, con il fantasista palermitano ingolosito dal Lugano, club svizzero che gli garantirebbe un ingaggio discreto e una stagione poco pressante.

Il Verona cercherà comunque di convincerlo, assicurandogli un posto di primo piano ed un minutaggio importante, costruendo magari la rosa anche intorno al suo talento. Interessante, infine, l'intrigo di mercato riguardante Sadiq: il giocatore è voluto dal Torino, che non ha trovato ancora l'accordo con la Roma. Entro domenica dovrebbe arrivare la riposta definitiva dei giallorossi all'offerta granata, gli Scaligeri in casa di fumata nera potrebbe approfittarne.