Serie B - Il Brescia punta Pinamonti, il Parma su Cissè

Il Brescia di Massimo Cellino è intenzionato a rinforzare la rosa per puntare ai playoff. Diversi sono i nomi che in questi giorni sono stati accostati alle Rondinelle, ma quello più vicino a sbarcare dalle parti del 'Rigamonti' sembra essere Andrea Pinamonti, centravanti dell'Inter che la stessa società nerazzurra girerebbe in prestito secco ai corregionali per fargli maturare esperienza. Si punta anche ad ottenere nuovamente in prestito il terzino destro Untersee. A centrocampo si seguono le piste che conducono a Munari e Bianchi. Anche la Salernitana si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato di B con l'obiettivo di raggiungere gli spareggi promozione e per farlo vuole regalarsi un attaccante da almeno 15-20 gol. Si segue Daniele Cacia, ormai in rottura con l'Ascoli. Il calciatore ha già espresso il suo gradimento verso la piazza campana, ma l'accordo tra le due società non è stato ancora trovato. Intanto a Salerno arriva Asmah, ceduto in prestito dall'Atalanta.

L'Ascoli si muove anche sul fronte delle entrate. E' quasi fatta per Padella (Benevento) e sta lavorando anche al possibile acquisto di Della Rocca. In caso di cessione di Ligi al Carpi, il Cesena potrebbe avere in cambio l'esperto centrale Blanchard, anche se la prima scelta dei romagnoli resta Rigione. Interessa anche il giovane Scalera. Il Pescara sta cercando di sfruttare gli ottimi rapporti che ha con l'Atalanta per avere in prestito il giovane Bastoni, che ha già assaggiato la Serie A con gli orobici, mentre la Ternana, con Meccariello ormai sicuro partente (destinazione Cremonese?), può acquistare ben due centrali: si tratta di Gasparetto, in uscita dalla Spal e di Borghese, attualmente in forza al Livorno in Lega Pro. Gli umbri continuano la loro opera di ricostruzione dopo aver già cambiato quasi l'intera rosa. Il centrocampista Fedele oggi ha lasciato Bari, ha compiuto non tantissima strada e si è accasato al Foggia. I satanelli non si accontentano, e continuano a portare avanti una campagna di rafforzamento di tutto rispetto. Seguono con molto interesse anche il fantasista Falco.

Anche la Pro Vercelli è molto attiva in questa settimana di Ferragosto: si è assicurata Polidori, il quale ha firmato con i 'bianchi' in mattinata, e nello stesso tempo ha allungato il contratto di Germano fino al 2020. Il Parma, nel frattempo, ritorna alla carica per Cissè, calciatore già seguito dai ducali circa un mese e mezzo fa. La pista poi si è raffreddata, con gli emiliani che hanno prima preferito sistemare gli altri reparti, ma negli ultimi giorni la dirigenza gialloblù è ritornata alla carica. Spera di concludere la trattativa prima dell'inizio del campionato.