Crotone, vivi gli interessi per Mladenovic e Cutrone

Meno cinque al debutto in campionato, davanti al pubblico amico, contro il Milan di Vincenzo Montella, re del calciomercato estivo 2017. Poche ore e finalmente il cuoio ritornerà a rotolare all'Ezio Scida, tre mesi dopo quel Crotone-Lazio che sancì la salvezza dei pitagorici in A, e la conseguente rovinosa retrocessione dell'Empoli in cadetteria. Il Crotone, agli ordini di Davide Nicola, è entrato nella settimana che condurrà al match contro il Diavolo, ma nel contempo la dirigenza rossoblù continua a monitorare il mercato. Mancano 3/4 acquisti per completare la rosa. Giocatori che dovrebbero alzare il livello tecnico dell'attuale gruppo. Difesa ed attacco, questi sono i reparti nei quali il direttore sportivo Beppe Ursino vuole operare maggiormente.

Si segue Filip Mladenović, laterale sinistro di difesa dello Standar Liegi e della nazionale serba, con un passato in Champions League con la maglia dei bielorussi del Bate Borisov. La sua valutazione supera di poco il milione di euro. Questa idea è nata per offrire a Nicola una valida alternativa a Bruno Martella sull'out sinistro, il quale non ha pienamente convinto durante l'arco della scorsa stagione. I costi dell'operazione si presentano contenuti quindi ci sono buone possibilità ce la trattativa si concluda positivamente.

Il Crotone incrocia la strada del Bologna per tentare di arrivare per prima al milanista Patrick Cutrone. Dopo qualche riflessione dovuta al grande inizio di stagione dell'attaccante 19enne (pesanti i suoi gol in Europa League) i rossoneri hanno deciso di cederlo in prestito, poichè chiuso da Andrè Silva e dal prossimo attaccante pronto a sbarcare a Milanello (Kalinic?). Su di lui c'è la fila, e non potrebbe essere altrimenti. Oltre al Crotone, ed ai felsinei, anche altre squadre di A hanno chiesto informazioni al Milan. Al momento, la squadra del presidente italo-americano Joey Saputo è in vantaggio ma il Crotone proverà a sfruttare i rapporti amichevoli in atto con i rossoneri per sbarazzare la concorrenza ed assicurarsi il talentuoso centravanti diciannovenne. Il club pitagorico resta molto fiducioso, convinto di strappare l'ok definitivo già nel corso di questa settimana.

In alternativa, gli squali stanno lavorando su Pietro Iemmello da prendere in prestito dal Sassuolo poichè quest'ultimo troverebbe poco spazio nell'undici iniziale neroverde complice la conferma di Diego Falcinelli ritornato alla casa madre dopo il prestito dello scorso anno proprio in Calabria, sulle rive del Mar Ionio.