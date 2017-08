Serie B - valzer di punte: Empoli su Antenucci, Parma tra Ceravolo e Cisse

Source photo: corrieredellosport,it

Manovre offensive in Serie B. Le ventidue squadre della campionato cadetto, infatti, continuano a sondare il calciomercato, a caccia di quel profilo offensivo capace di spostare gli equilibri durante le sfide più delicate e di assicurare qualche importante punto in più. Tra le big, forte interesse dell'Empoli per Mirco Antenucci, reduce da una stagione spettacolare con la Spal ma sempre più in basso nelle gerarchie di Leonardo Semplici. I toscani, decisi a risalire velocemente in A, avrebbero chiesto il classe '84 al club estense, pronto a trattare a condizioni però vantaggiose.

Spunta un altro nome, invece, per lo Spezia, che avrebbe aperto una trattativa con l'Hellas Verona per Juanito Gomez in caso di fumata nera per Alberto Gilardino. Il giocatore, reduce dalle negative esperienze con Pescara ed Empoli, avrebbe chiesto qualche giorno per valutare attentamente la proposta ligure, ascoltando nel contempo altre eventuali chiamate. Juanito Gomez, ormai lontano dai progetti di Fabio Pecchia, potrebbe rilanciarsi proprio con gli aquilotti, portando in dote estro offensivo ed esperienza. Ala sinistra naturale, Gomez potrebbe giocare anche da prima punta, come confermato anche dal trend di reti in Serie B: venticinque in novantotto sfide. Su di lui, comunque, ci sarebbe anche la Cremonese, intenzionata a rinforzarsi per puntare tranquillamente alla salvezza.

Sempre parlando di neo-promosse, molto attivo anche il Parma, che avrebbe addirittura chiesto Fabio Ceravolo al Benevento, ben felice di alleggerire rosa e monte ingaggi per puntare decisamente al pezzo da novanta in attacco. Assoluta certezza per la categoria, Ceravolo è un attaccante navigato, capace di trascinare da solo un'intera squadra a suon di goal. Come alternativa, i ducali potrebbero dirottare su Cisse, sempre delle Streghe, possente attaccante che potrebbe giocare anche da esterno, come fatto durante la stagione di B. Potenzialmente una scommessa, il guineano ha meno esperienza nel campionato cadetto, ma la voglia di fare ancora bene potrebbe renderlo potenzialmente devastante.