Serie A - le designazioni per la prima giornata

Comunicati ufficialmente i nominativi degli arbitri che calcheranno il campo nella prima giornata di Serie A TIM. Oltre al quartetto arbitrale, grandi novità per gli addetti al V.A.R. ed all'A.V.A.R., all'esordio assoluto nella massima competizione calcistica italiana. Partendo dalle sfide del sabato, per Juventus-Cagliari il primo arbitro sarà Maresca, con Marrazzo e Di Vuolo come guardalinee e La Penna come quarto uomo. Dietro le "moviole", invece, Valeri e Aureliano. Nella gara della sera, sarà invece Fabbri a dirigere Hellas-Napoli, aiutato da Longo e Valeriani. Rocchi quarto uomo, Doveri e Chiffi a V.A.R. e A.V.A.R..

Domenica, alle 18 scelto Giacomelli per Atalanta-Roma, come guardalinee selezionati Peretti ed Alassio, Pinzani quarto uomo. Alla V.A.R. Banti, per l'A.V.A.R. Abbattista. Sarà invece Massa ad arbitrare Bologna-Torino, con La Rocca, Del Giovane e Baroni a completare il quartetto. Dietro le quinte, invece, Orsato e Ghersini. Sempre continuando che le sfide della domenica sera, Mariani per Crotone-Milan, con Paganesi e Schenone incaricati di controllare le linee laterali. Quarto uomo, invece, sarà Martinelli, con Di Bello e Nasca alla moviola. Occhi puntati, invece, su Inter-Fiorentina, sfida delicatissima affidata a Tagliavento. Completano il quartetto arbitrale, Posado, Vivenzi e Pairetto. Alla V.A.R., Guida, mentre sarà Di Paolo all'A.V.A.R..

Per Lazio-Spal, gara storica per gli estensi, ci sarà Abisso, mentre i guardalinee saranno Costanzo e Di Iorio. Quarto uomo, Saia, alla moviola Calvarese e Di Martino. Nell'interessante sfida tra Sampdoria e Benevento, sarà invece Pasqua a tenere a bada gli animi, aiutato dai guardalinee Di Fiore e Prenna e dal quarto uomo Minelli. A V.A.R. ed A.V.A.R., ci saranno invece Mazzoleni e Serra. Nella sfida tra Sassuolo e Genoa, l'arbitro sarà Damato, Manganelli e Mondin i guardalinee. Alla moviola, Irrati e Sacchi, con Piccinini come quarto uomo. Chiude la prima giornata, infine, la direzione di Udinese-Chievo di Gavillucci, aiutato da Vuoto e Bindoni. Quarto uomo, Rapuano, alla moviola Ros e Manganiello.